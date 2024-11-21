受惠經濟成長股票被追捧 道指漲逾450點

道瓊工業平均指數和史坦普500指數上漲，投資人紛紛買入預計將受益於經濟加速成長的周期性股票，並拋售剛公布財報的輝達等科技股。路透

道瓊工業平均指數和史坦普500指數上漲，投資 人紛紛買入預計將受益於經濟加速成長的周期性股票，並拋售剛公布財報的輝達 等科技股。

道指上漲461.88點或1.06%收4萬3870.35點。史指上漲31.6點或0.53%收5948.71點。以科技股為主的那斯達克指數上漲6.28點或0.03%收1萬8972.42點。

「本周每個人都在重新思考川普交易。」Siebert投資長馬力克(Mark Malek)表示，「人們正在更加認真地對待它。光是說『我們認為該產業會表現良好』是不夠的，你必須有一些答案。」

表現最好的一些贏家包括銀行股高盛(Goldman Sachs)、工業巨頭開拓重工(Caterpillar)和零售商家得寶(Home Depot)等。羅素2000指數上漲1.65%，該指數被視為小公司的指標，也是總統當選人川普可能提振經濟的受益者。

投資人評估了人工智慧(AI)晶片巨頭輝達的業績，該公司今年業績上漲了190%。在該公司公布優於預期的第3季獲利並發布強勁財測後，股價出現波動。一些交易員將下跌歸因於前幾季收入成長放緩，或擔心晶片製造商沒有超過最樂觀的指導預期。股價小漲0.53%。

AXS Investments執行長巴素克(Greg Bassuk)表示：「雖然輝達的巨大成長故事凸顯了AI成長的急劇成長，但投資人將謹慎考慮輝達超出預期的程度是否能持續。」

他預計多頭和空頭之間持續的「拉鋸戰」將加劇晶片製造股的潛在波動。

其他一些科技股也感受到壓力。亞馬遜下跌2.22%，Alphabet下跌4.74%，因反壟斷擔憂而連續第二個交易日下跌。Snowflake是科技業的亮點，在該公司業績超越華爾街預期並調升本財年產品收入財測後，股價上漲32.71%。Salesforce上漲3.11%。

比特幣也達到一個新的里程碑，盤中創下歷史新高，並在20日晚上首次突破9萬8000美元水平，因為投資人仍然希望川普第二任總統將為該行業帶來支持性監理。

史指的通訊服務類股下跌1.39%，由於反壟斷擔憂加劇，Alphabet是最大拖累因素。Meta Platforms和Charter Communications是該產業中其他的下跌股票。

芝加哥Fed行長古爾斯比表示，他正在研究近期就業和通膨數據的波動，仍然認為未來需要降息 ，「我的觀點是，過去一年半的走勢代表通膨率正在大幅下降，並正在降至2%。勞動市場已經冷卻到接近穩定充分就業的水平。」「事情已經接近我們想要解決這兩個問題的情況了。」

他補充說：「因此，我們可能也需要將利率調整到我們認為應該穩定的水平。我們不需要立即達到這個目標，但如果展望未來一年左右，我覺得利率最終會比現在低一些。」

不過，古爾斯比補充說，面對潛在的不確定性，「隨著降息的臨近，放慢降息的步伐可能是合理的。」

古爾斯比是2025年制訂利率的聯邦公開市場委員會具投票權委員。

TrueShares科技、AI和深度學習ETF(LRNZ)上漲6.89%，創史上最佳單日漲幅。

推動該ETF上揚的主要力量來自Snowflake和MongoDB，分別上漲32.71%和11.95%。Snowflake創下2020年9月16日首次公開募股飆升111.6%以來最大單日漲幅。

由於強勁的獲利財報和產品收入前景，Snowflake迎來史上表現最好的一天。這家數據分析軟體公司調整後每股獲利20分，營收9.42億元，超出華爾街的預期，也超出LSEG分析師調查的每股15分和8.97億元營收的預期。

Snowflake預計2025財年的產品收入將達到34.3億元，高於先前預測的33.6億元。

Galaxy Digital執行長諾沃格拉茲(Michael Novogratz)表示，比特幣的漲勢最終將迎來回調，「現在系統中充滿大量的槓桿。加密貨幣社群受到槓桿作用，因此將會出現修正。」

不過這位資深加密貨幣投資者表示，他預計比特幣將突破10萬元大關，並且這波行情在突破10萬元前不會結束。