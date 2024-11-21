Nvidia翻紅 美股早盤盤整 比特幣逼近10萬元

美股四大指數開盤同步上揚，但隨後轉為在平盤上下整理。(美聯社)

逢低進場的買盤，讓輝達 （Nvidia）股價擺脫周三（20日）盤後跌勢，周四（21日）反轉衝高，美股四大指數開盤同步上揚，但隨後轉為在平盤上下整理。

道瓊工業指數21日早盤跌0.1%，標普500指數跌0.2%，那斯達克指數跌0.4%，費城半導體指數漲0.3%；台積電ADR上揚0.2%。

輝達一度攀漲1%，但升幅隨後縮小。該公司20日盤後公布的財報優於預期，但預測的營收增幅為七個季度來最低，經調整後的毛利率也縮小，不過華爾街持續看好。巴克萊把輝達目標價從145美元升至160美元。

雲端 業者Snowflake暴衝27%，該公司調升年度產品營收展望，並與AI公司Anthropic攜手打造雲端服務，帶動股價揚升。

川普交接團隊討論，是否要在白宮設立負責數位資產政策的職位，外界預期美國政府將以較友善的管制，取代打壓比特幣 。比特幣一度飆破9.8萬美元，逼近10萬美元，比特幣大戶微策略公司（MicroStrategy）股價勁揚11%。

俄烏戰爭升溫的恐懼，推升油金價格，西德州原油期貨攀漲1.7%至每桶69.93美元。烏克蘭指控俄羅斯發射洲際彈道飛彈，俄國則說烏克蘭發射英國製「暴風之影」（Storm Shadow）巡弋飛彈，導致緊張情勢加劇。