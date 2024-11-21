印尼證實蘋果提議1億美元設廠 拚iPhone 16禁售令解套

蘋果希望印尼能解除iPhone 16禁售令，已經提議投資1億美元在當地設廠。（美聯社）

印尼 準備評估蘋果公司提出的1億美元投資 提案，此時蘋果公司試圖說服政府解除對iPhone 16 設下的銷售禁令。

印尼工業部在22日晚間發出的聲明說，印尼確認已經收到蘋果最新的投資提案，內容包含要在西爪哇省萬隆建造設立一座製造廠，生產配件與零組件。

工業部說，預定周四召開會議討論這項提議，該會議「代表工業部長歡迎蘋果的投資承諾」。官方透露，蘋果最初是提議投資1000萬美元。

蘋果沒有立即回應置評請求。

印尼上個月對iPhone 16實施禁售令，理由是蘋果未能符合智慧手機和平板電腦必須有40%零組件是在印尼國內生產的規定。

根據印尼政府數據，蘋果透過開發人員學院，在印尼當地只有投資1.5兆印尼盾（約9500萬美元），低於1.7兆印尼盾的承諾。另一方面，印尼也禁止銷售Alphabet公司的Google Pixel手機，理由也是投資額不足。

印尼的強硬策略顯然逐漸奏效，iPhone 16的禁令成為新總統普拉伯沃施壓國際企業增加當地製造的一個案例。普拉伯沃希望藉此促進國內產業。

印尼是人口第四大國，可能會是蘋果產品的一個龐大市場。印尼工業部曾表示，印尼已開通的手機總數為3.54億支，高於約2.8億的人口數。