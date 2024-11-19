擺脫俄羅斯核武威脅 Nvidia和科技股推升那指

那斯達克綜合指數在輝達推動下上漲，投資人擺脫了烏克蘭和俄羅斯之間地緣政治緊張局勢加劇的擔憂。輝達在20日發布備受關注的財報前上漲4.89%。歐新社

那斯達克綜合指數在輝達推動下上漲，投資 人擺脫了烏克蘭和俄羅斯 之間地緣政治緊張局勢加劇的擔憂。

那指上漲195.66點或1.04%收1萬8987.47點；史坦普500指數上漲23.36點或0.4%收5916.98點。道瓊工業指數下跌120.66點或0.28%收4萬3268.94點。

科技股和輝達是最大亮點，該股在20日發布備受關注的財報前上漲4.89%。沃爾瑪上漲3%，上季獲利優於預期，並調升對強勁可自由支配支出的展望。特斯拉上漲2.14%，本月至今漲幅達38%，將創2023年1月以來最好的一個月。Alphabet和亞馬遜分別上揚1.61%和1.44%。

Truist聯席投資長勒納(Keith Lerner)表示：「市場的基本趨勢是正面的。」「地緣政治因素當然是一個風險，但只會看到一些溫和的拋售。沒有出現恐慌，反而更多的是對近期財報的消化。」

俄羅斯總統普丁警告美國降低使用核武的門檻，這是繼拜登總統允許烏克蘭使用美國武器攻擊俄羅斯境內後採取的新立場，市場壓力在一夜之間開始顯現。

俄羅斯軍方表示，隨後烏克蘭用美國製造的飛彈襲擊俄羅斯邊境地區布良斯克。《紐約時報》引述美國和烏克蘭官員的話證實了這起攻擊事件。報導指出，襲擊目標是一個彈藥庫。

Pallas Capital Advisors投資長馬力克(Gaurav Mallik)表示：「不斷加劇的地緣政治緊張局勢一直並將繼續成為市場面臨的風險。」「俄羅斯加劇其戰爭言論，加上即將上任的美國總統政府將如何應對的不確定性，這兩者結合在一起，是股市波動的一個因素。」

隨著投資人轉向避險資產，國債價格上漲，導致殖利率 下降。黃金期貨也上漲。被認為是華爾街「恐懼指標」的芝加哥選擇權交易所波動率指數(VIX)飆升至16左右。

LPL Financial表示，向小型股領先地位的持續轉變似乎不太可能。

LPL技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)在給客戶的報告中寫道：「由於超買狀況面臨債券殖利率的支撐，小型股上周回吐了選後大部分漲幅；小型股的估值論據正在失去價值。」

他指出，羅素2000小型股指數的交易價格是其混合遠期每股獲利預期的28.4倍，高於其10年平均本益比。並補充說，第3季和第4季小型股的營收成長也被證明「令人失望」，特別是與史指同期的營收成長相比。

RBC Wealth Management希望市場參與者不僅僅關注當選總統川普的舉動。技術策略師史萊默(Robert Sluymer)寫道：「雖然投資人和媒體關注美國大選和內閣職位，但我們仍然認為美國10年期國債殖利率和美元的趨勢是股市更重要的宏觀催化劑。」

10年期公債殖利率已經超出了4.3%的最初預期，但他表示，它應該「停滯」在4.5%。並表示，這應該會讓股市在2024年底前進一步上漲。

史萊默建議在年底前繼續投資與成長和周期性相關的股票。特別強調了公用事業、房地產和近期回調後的一些主要領域的投資機會。

Strategas表示，隨著10年期公債殖利率接近4.5%水平，更高的殖利率可能會為多頭市場帶來問題。首席投資策略師特倫納特(Jason DeSena Trennert)列舉了2022年10月牛市開始以來最近4次「引人注目」的市場拋售中的兩次，原因就是10年期國債殖利率升至4.5%以上。

這位策略師在最新報告中寫道：「史指應該創下歷史新高，有很多充分的理由，但長期利率上升可能是一個需索無度的情婦。」

人工智慧伺服器製造商美超微電腦聘請了新審計師並提交了維持其那達克上市的新計畫後，該公司上漲了31.24%。

該公司18日表示，在安永會計師事務所(Ernst & Young)於10月辭去審計工作後，該公司聘請了BDO擔任該職位。

Piper Sandler認為谷歌似乎在透過Reddit的搜尋量可能意味著更多收益即將到來。

在該投資公司對該股給予加碼評級並提高其目標價後，該股上漲。截至18日收盤，其更新後的目標相當於還有約16%的上漲空間。