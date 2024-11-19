我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

華為Mate 70真機首秀：金絲銀錦材質很特別

記者林茂仁／即時報導
華為Mate 70 Pro+，這是Mate 70真機首秀。（取自快科技）
華為Mate 70 Pro+，這是Mate 70真機首秀。（取自快科技）

華為終端BG董事長余承東19日晚間發布視頻，曬出華為Mate 70 Pro+，這是Mate 70真機首秀。

余承東說：「很多人想看我車展有沒有露出手機，還在路上出差也被大家拍我拿沒拿手機，大家特別期待Mate 70到底長啥樣，今天我也不藏著掖著了，給大家看看。」

據瞭解，余承東展示的版本為華為Mate 70 Pro+金絲銀錦，他表示後蓋材質很特別。不過，余承東並未過多介紹新機外觀，他將在11月26日的Mate品牌盛典上詳細揭曉。

根據華為官網，除金絲銀錦外，華為Mate 70系列還將提供曜石黑、雪域白、雲杉綠、風信紫、墨韻黑、羽衣白、飛天青等多款配色。

華為18日正式開啟Mate 70系列的預訂通道，並定檔於11月26日正式發布，不到兩天的時間，華為Mate70系列三款產品Mate70、Mate70 Pro和Mate70 Pro+在華為商城預約已超過200萬支。

另外，華為終端19日連發三部宣傳影片，每一部宣傳文案中，均帶有「Mate有真AI」的標籤，外界猜測Mate70系列可能有AI手勢、AI分身、AI防窺三大新功能的猜想。

在第一部宣傳影片中，華為打出了「一抓一放，掌控全場」的宣傳標語。用戶在不便直接操作手機時，只需簡單的一抓一放動作，就可實現對手機的控制。

之前華為手機已支持透過隔空手勢，閱讀電子書、瀏覽圖片、控制音樂及影片播放等。如今Mate70加上AI功能，或許將提供更多AI手勢操作。

第二部影片的宣傳語為「不可思議，分身有戲」，或與「AI分身」有關。透過官方介紹可以看到，這裡的「分身」更加側重於拍攝方面。結合影片內容，Mate70系列在拍攝中將在同一場景中，為拍攝主體創造出多個分身。

第三項AI功能或為「AI防窺」。影片宣傳標語為「見所未見，僅你可見」。之前華為手機已推出防偷窺功能，使用者開啟防窺螢幕模式之後，可透過人臉識別技術自動降低螢幕亮度或黑屏，或改變通知內容，防止他人窺探。

華為終端BG董事長余承東19日曬出華為Mate 70 Pro+，這是Mate 7...
華為終端BG董事長余承東19日曬出華為Mate 70 Pro+，這是Mate 70真機首秀。（取自快科技）

華為 AI 人臉識別

上一則

俄烏戰況升級 美股道瓊早盤跌逾300點 台積Nvidia逆勢揚

延伸閱讀

華為最強手機Mate70 突開放預訂 已有180萬人下單

華為最強手機Mate70 突開放預訂 已有180萬人下單
小米豪華電動車SU7 Ultra、華為「尊界」 廣州車展對決

小米豪華電動車SU7 Ultra、華為「尊界」 廣州車展對決
華為最新旗艦機 Mate70系列26日發布

華為最新旗艦機 Mate70系列26日發布
受惠華為智慧手機 海思出貨年增逾2倍

受惠華為智慧手機 海思出貨年增逾2倍

熱門新聞

美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美超微會被下市嗎？這一天大限在即

2024-11-16 08:44
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

全球貿易戰山雨欲來 克魯曼稱「禍首是中國」：川普4弱點恐吞敗

2024-11-15 08:10
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00
輝達（NVIDIA）傳出遭遇機架過熱問題。該公司20日公布財報，資深市場分析師說輝達趨股價若再創新高價位，可能觸發大拋售。(路透)

Nvidia驚傳機架過熱問題 分析師警示該股再創新高時恐觸發拋售

2024-11-17 19:18
美超微（Super Micro Computer）股票下市的威脅日漸逼近。(路透)

美超微股票下市威脅在即 投資人怎麼辦、還能交易嗎？

2024-11-14 00:04

超人氣

更多 >
3生肖2025年可望一夜暴富 屬龍遇貴人相助事業運旺

3生肖2025年可望一夜暴富 屬龍遇貴人相助事業運旺
灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用
冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌