特斯拉領漲那指 市場等待重點財報

那斯達克指數在經歷艱難的一周後上漲，特斯拉股價飆升，華爾街正期待一些影響市場的主要財報。路透

那斯達克指數在經歷艱難的一周後上漲，特斯拉股價飆升，華爾街正期待一些影響市場的主要財報。

那指上漲111.68點或0.6%收1萬8791.81點，史坦普500指數上漲23點或0.39%收5893.62點。道瓊工業指數下跌55.39點或0.13%收4萬3389.6點。

《彭博》引述知情人士的報導，總統當選人川普的團隊正在研究放鬆對自駕車的監管方法，特斯拉帶動科技股上漲5.62%。其他個股方面，蘋果和Netflix分別上漲1.34%和2.8%，而Advanced Micro Devices則飆升2.99%。

人工智慧(AI)晶片寵兒輝達20日發布的財報仍是投資 人的關注焦點，隨著華爾街尋找其Blackwell人工智慧晶片需求韌性的跡象，該財報可能成為下一個主要催化劑。《The Information》引述知情人士的話指出，該晶片在連接到伺服器時會過熱，導致該公司下跌1.29%。

Bokeh Capital Partners投資長佛瑞斯特(Kim Forrest)表示：「本周的明星是我們的朋友輝達。」他強調該公司最近被納入道指對所有關鍵指數的重要性，「除非在此之前有一些訊息公布，否則市場將拭目以待輝達的進展。」

除了輝達之外，投資人還在等待主要零售商的一批財報，這些財報可以讓人們更深入地了解經濟和消費者支出的健康狀況。至今約93%的史指企業已公布上季業績。FactSet數據顯示，超過74%獲利超出預期，62%營收超出預期。

三大股指經歷了艱難的一周，目前已經脫離了川普大選後的高點。聯準會 主席鮑爾表示，鑑於經濟強勁成長和勞動市場穩健，聯準會並不「急於」降息 ，引發了對利率走勢的擔憂，影響股市拋售。

其他消息方面，在同意增加4名新董事會成員後，CVS Health上漲5.38%。《巴隆周刊》報導，AI伺服器製造商美超微電腦打算提交年報以避免在那指退市，隨後該公司股價飆升15.93%。

高盛表示，川普的總統選舉勝利將為明年金價提供進一步支撐，因此看好黃金。

該投行表示，黃金可以提供避風港，以對沖川普第二屆政府領導下關稅增加和貿易緊張局勢升級的風險。

高盛已經預測，隨著全球不確定性日益加劇，各國央行、投資人和投機客紛紛買進貴金屬，金價將在2025年上漲。

以史楚文(Daan Struyven)為首的大宗商品分析師在最新報告中向客戶表示：「政策的不確定性和近期的盤整為我們高度確信的黃金多頭觀點提供了一個有吸引力的切入點，也獲得央行黃金需求的結構性支撐和聯準會降息的周期性支撐。」

高盛預測，到2025年第4季，金價將升至每盎司2943元。該投行的預測相當於上漲空間將超過12%。

大選後股市上漲似乎陷入停滯的原因之一，可能是投資人對聯準會降息路徑的信心越來越低。

根據CME FedWatch工具，目前聯邦基金期貨市場交易意味著12月降息的可能性為62.1%。比一周前的65.3%和一個月前的76.8%有所下降。

Plante Moran Financial Advisors投資長貝爾德(Jim Baird)表示，近期經濟持續走強的跡象可能會導致聯準會放慢降息步伐，「這將讓人質疑它們還需要降息多少，以及降息的速度。我認為這就是它們一直在暗示的『將保持耐心，將依賴數據』，這可能意味著降息步伐比它們的預測或市場預期要慢。」

他補充說，選舉的影響，例如總統當選人川普可能提高關稅，「加劇」了有關聯準會將降息多少的問題。

迪士尼下跌，這使得娛樂巨頭自總統大選前以來首次下跌。也結束5年多來從未有過的連漲走勢。

該媒體公司下跌1.34%。為11月4日以來的第一次收跌。結束連續9天的上漲；自2018年7月結束反彈以來，迪士尼還沒有出現連續這麼多交易日上漲的情況。

迪士尼今年來股價已上漲25.17%