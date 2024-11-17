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川普2.0威脅？中國學者：能否對中施關稅大棒仍存在變數

記者黃雅慧／即時報導
重慶港口在裝卸貨。(新華社)
重慶港口在裝卸貨。(新華社)

前美國總統川普再度入主白宮，外界普遍認為川普當選對中國加徵關稅，會對中國外貿甚至經濟前景造成衝擊。不過，中銀證券全球首席經濟學家管濤反而認為，川普回歸不一定是最壞結果，川普能否完全兌現其對中國的關稅威脅仍存在較大變數，即便川普對中國再啟貿易摩擦也是危中有機。

第一財經17日刊出管濤評論指出，川普1.0打開中美經濟脫鉤、科技競賽的「潘多拉盒子」，而拜登執政四年將其進一步機制化、體系化，在投資、聯盟、競爭。由此形成「小院高牆」、「脫鉤斷鏈」，對中美經貿關係衝擊不比川普1.0時期小。雖然川普明槍不好躲，但民主黨對中政策的「暗箭」不會比明槍好防。

管濤稱，川普兌現其對華貿易政策並非板上釘釘，或者即便要動手，時間會比較靠後，節奏和力度也會有不確定性。

管濤統整出五個原因：一是美國共和黨在這次大選中橫掃參眾兩院，川普有可能將更多精力放在解決國內問題上；二是中國在美國商品進口和貿易逆差中佔比已大幅下降，繼續對中國在貿易問題上施壓政治收益不大；三是抗通膨將是川普2.0的當務之急，對中國加徵60%關稅還是對全球普遍加徵10%的關稅，都會增加通膨黏性；

四是中國在美進口市場份額下降但在全球出口市場份額上升，全球圍堵中國對美間接出口有難度，一方面甄別工作難度大、成本高，另一方面還可能引起中資境外投資企業所在地的反對甚至報復；五是川普2.0將獲得更多智庫和主流人士的支持，政策有可能會更加成系統、偏理性。

管濤認為，從長遠來看，中美貿易關係有可能會發展成為今天日美的狀況，中國也要積極創造條件，盡可能將這個時間拉長一些，以減輕短期劇烈調整對中國經濟造成的衝擊。

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川普 關稅 投資

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