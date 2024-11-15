降息預期生變澆熄選後行情 道指跌逾300點

由於選後行情冷卻，投資人對利率走勢感到擔憂，美股暴跌。美聯社

由於選後行情冷卻，投資人對利率 走勢感到擔憂，美股暴跌。

道瓊工業指數下跌305.87點或0.7%收4萬3444.99點。史坦普500指數下跌78.55點或1.32%收5870.62點；那斯達克指數下跌427.53點或2.24%收1萬8680.12點。

製藥股的下跌對道指和史指帶來壓力，其中安進(Amgen)下跌4.16%，Moderna下跌7.34%。總統當選人川普 14日表示，計劃提名疫苗懷疑論者小羅伯甘迺迪領導美國衛生與公眾服務部。SPDR S&P Biotech ETF (XBI)下跌5.29%，創2020年以來最糟糕單周表現。

史指的資訊科技類股是表現最差的類股，因Nvidia、Meta Platforms、Alphabet和微軟走跌而下跌超過2%。特斯拉是「七巨頭」中罕見的例外，這家電動車巨頭因所謂的「川普貿易」而上漲3.07%。

貝萊德iShares美洲區投資策略主管阿庫利安(Kristy Akullian)表示：「雖然我們認為宏觀背景對風險資產來說仍然是個好兆頭，但短期內應該預期會出現一些微觀波動，尤其是新政府領導下潛在的政策轉變。」「預計美股將繼續走高，但不會是直線上漲。」

交易員也對聯準會主席鮑爾最近的言論進行思考。鮑爾14日表示，聯準會並不「急於」降息 。他指出，經濟的強勁成長將使政策制訂者能夠從容地決定降息的幅度。波士頓Fed行長柯林斯進一步強調了謹慎情緒，她告訴《華爾街日報》，下個月降息仍在未定之天。

15日公布的10月零售銷售數據成長0.4%，略優於《道瓊》調查經濟學家預測的0.3%。本周發布的10月消費者通膨報告與經濟學家的預測一致。

自從川普獲勝以來，主要股指一直享有選後行情，三大指數11日觸及歷史新高，但漲幅一直在放緩。史指本周下跌2.1%，那指下跌3.2%；道指下跌1.2%。

也許第3季企業獲利存在漏洞。FactSet資深獲利分析師巴特斯(John Butters)寫道，史指2024年第3季的綜合獲利成長率為5.4%，創下連續第5季成長。

但本季獲利超出分析師預期的公司中有75%低於5年均值77%。此外，史指公司獲利平均超出預期4.3%，幾乎是5年平均值8.5%的一半。

同時，前景可能不太光明。在史指對第4季發表財測的80家公司中，有54家(68%)發布了負面財測，而26家(32%)則做出正面預測。FactSet表示，68%做出悲觀評估，高於5年平均值58%和10年平均值62%。

也許最不祥的是，史指未來一年的預期本益比為22.0，高於19.6的5年遠期平均本益比以及18.1的10年平均本益比。

在最新報告中，高盛恢復對航空業的評析，給予阿拉斯加航空集團、達美航空和聯合航空的股票買入評級；這些公司2024年來分別上漲40%、58%和123%。

分析師歐布萊恩指出，隨著航空業繼續應對疫情後的影響，今年航空公司的股價表現一直在波動。雖然由於新機交機延誤和供應不足，整體成長仍然受到限制，但航空公司在非尖峰時段增加過多運力，導致價格疲軟。

她寫道：「預計供應限制將持續到2025年，在某些情況下可能會進一步惡化，並且回到疫情前的季節性已經牢固確立，後者鼓勵在非高峰時期加強產能紀律。」「預計股票表現將繼續參差不齊，除了特殊的獲利推動因素外，航空公司還面臨獲利率、企業需求和競爭能力的提高。這些驅動因素支撐了我們對阿拉斯加航空集團、達美航空和聯合航空的買入評級。」

她預測，未來產業單位營收將年增2%。並補充說，與高盛的正常化獲利率預測相比，航空公司目前的獲利似乎較低。

在同一份報告中，歐布萊恩恢復了對捷藍航空和西南航空股票的賣出評級。這些股票今年來分別上揚33.97%和14.47%。