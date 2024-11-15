歐盟最新預測：經濟緩升、通膨大減、投資不振

比利時布魯塞爾歐盟委員會總部前的歐盟盟旗。（路透資料照片）

歐盟 發布最新經濟預測，今年整體經濟成長0.9%，通膨率自2023年的6.4%大減至今年的2.6%，但投資 負成長1.6%，最大經濟體德國 投資更衰退3%。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天發布秋季經濟預測，2024年整體經濟成長率（GDP）從春季預測的1%略微下修至0.9%，2025年為1.5%，2026年1.8%。

其中，歐盟前3大經濟體難以拉動整體成長，2024年至2026年GDP成長預測分別是德國-0.1%、0.7%、1.3%，法國1.1%、0.8%、1.4%，義大利0.7%、1%、1.2%。

執委會指出，雖然持續就業成長和薪資復甦支撐可支配所得，但民間仍緊縮消費、提高儲蓄，原因包括生活成本仍高、憂心外部因素的不確定性，以及高利率的誘因。

歐盟因能源飆漲驅動的高通膨率將持續復原，執委會預測2025年通膨進一步降至2.4%，2026年降至2%。民間消費則預期在明年服務業漲價趨勢緩解後回升。

至於歐盟各國的消費者物價指數，2024年以羅馬尼亞5.5%和比利時4.4%為最高，德、法均為2.4%，義大利1.1%。

投資不振是歐洲經濟最大憂慮。2024年投資負成長的主要成員國包括德國-3%，法國-1.9%，荷蘭-1.4%。預期2025年歐盟整體投資才會從-1.6%回升到2.1%，2026年續成長2.8%，因素包括歐盟相關基金增加的公共投資。

執委會預測德國2025年投資成長0.3%、2026年2.7%；法國2025年0%、2026年2%。

執委會並指出，影響歐盟經濟未來的不確定因素升高，除了俄羅斯侵略烏克蘭、以哈衝突這兩場歐洲外圍的戰爭，執委會新聞稿也含蓄點出「貿易夥伴進一步增加保護主義措施，可能會打壓全球貿易，對歐盟高度開放的經濟帶來壓力」。

歐盟執委會負責經濟事務的執行委員簡提洛尼（Paolo Gentiloni）在記者會被問及美國總統當選人川普（Donald Trump）揚言將對歐洲等地全面提高進口關稅，他坦言這確實是一大變數，「我們總是會提到不確定性，這次特別真實」。

簡提洛尼強調，歐美互為彼此最大貿易夥伴，對公平競爭的全球貿易環境也共同抱持高標準，執委會將強化促進跨大西洋關係。

執委會預測報告裡特別提到歐盟製造業在結構性挑戰下，恐進一步失去競爭力，並拖累經濟成長和勞動力市場。尤其是在不少歐盟國家占比大的汽車產業，整條供應鏈在朝向電動車轉型過程中面臨重大結構性挑戰。

簡提洛尼表示，歐盟成員國將不得不走上一條既要降低政府債務水準，又要支持經濟成長的狹窄道路。他強調，透過投資和結構性改革來加強競爭力，對於推動歐盟成長、應對日益升高的地緣政治風險至關重要。

除了歐盟27國，執委會預測歐元區20國2024年至2026年的經濟成長依序為0.8%、1.3%、1.6%，通膨率則自2023年的5.4%，依序減至2.4%、2.1%、1.9%。