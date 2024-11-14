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鮑爾對降息轉趨保守 選後激情消退 道指跌逾200點

財經新聞組編譯張大仁／即時報導
美股下跌，聯準會主席鮑爾暗示經濟強勁，可能需要對未來降息保持一定耐心。(歐新社)
美股下跌，聯準會主席鮑爾暗示經濟強勁，可能需要對未來降息保持一定耐心。(歐新社)

美股下跌，聯準會主席鮑爾暗示經濟強勁，可能需要對未來降息保持一定耐心。

道瓊工業指數下跌207.33點或0.47%收4萬3750.86點。史坦普500指數下跌36.21點或0.6%收5949.17點；那斯達克指數下跌123.07點或0.64%收1萬9107.65點。

聯準會主席鮑爾在達拉斯表示不需要「急於」降息後，股指走跌。道指下跌超過250點，觸盤中低點。

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鮑爾表示：「我們目前看到的經濟實力讓我們能夠謹慎做出決定。」

聯邦基金期貨交易反映出聯準會12月會議降息25個基點的可能性下降，下午降至62%左右。比上午的82.5%有所下降。

隨著市場漲勢降溫，所謂的「川普交易」也失去動力。特斯拉下跌5.77%；而小型股基準羅素2000指數下跌1.37%，表現遜於主要平均指數。

10月生產者物價指數(PPI)上漲0.2%，與《道瓊》調查的經濟學家的預測相符。

不包括食品和能源的核心PPI成長快於預期。13日公布的10月消費者物價指數(CPI)符合預期，但仍顯示聯準會對抗通膨的鬥爭尚未取得勝利。核心CPI連續第三個月上漲0.3%，12個月漲幅達3.3%。

投資人正在考慮川普上周取得決定性勝利後的選後反彈，在推動主要股指達到新的里程碑後是否仍有上漲空間。道指11日首次收於4萬4000點之上，史指和那指均創下新高。

Freedom Capital Markets首席全球策略師伍茲(Jay Woods)表示：「事實上，上周經歷了爆炸性的一周，現在我們有點宿醉和不適。」「但我們正在保留其中大部分成果，所以我認為本周無論如何都是有建設性的。」

《路透》報導，總統當選人川普的過渡團隊計劃取消電動車的7500元消費者稅收抵免，Rivian Automotive和特斯拉分別暴跌14.3%和5.77%。

消息人士指出，雖然終止稅收抵免可能會對已經放緩的美國電動車轉型產生嚴重影響，但特斯拉代表已告訴川普過渡委員會，它們支持終止補貼。報導指出，特斯拉執行長馬斯克今年稍早曾表示，終止補貼可能會損害特斯拉的銷量，但會摧毀其國內電動車競爭對手。

由於執行長馬斯克與川普關係密切，特斯拉成為大選後股市上漲的主要受益者。該股過去一個月上漲超過43%。

同時，Rivian股價過去一個月僅上漲0.5%，但全年下跌51.54%。最新的報導讓Rivian回吐前一交易日13.7%的大部分漲幅；Rivian和福斯集團本周稍早時發布聯合新聞稿，聲稱雙方的合資企業規模已增至高達58億元。

在美國商銀將股票評級從買入下修至表現不佳後，Hims & Hers Health股票的拋售又進一步加劇。

分析師魯茲(Allen Lutz)表示，亞馬遜進入脫髮和勃起功能障礙市場，將給Hims & Hers的競爭產品定價帶來壓力。它還可能損害該公司吸引新客戶的能力，並降低其獲得的每個新客戶的價值。

他將該股目標價從32元調降18元。雖然Him的股價最近下跌超過25%，但最新目標價意味著股價可能會進一步下跌。

道富環球顧問公司美洲ETF研究主管巴爾托里尼(Matt Bartolini)表示，在「選後行情」帶動下，美國ETF產業本周創下今年來最高流入記錄。

他說，「在大選前夕，ETF流量已經開始打破紀錄。所發生的事情是市場環境發生了轉變並變得非常活躍。突然之間，眾多投資人紛紛將資產湧入 ETF。」

除了流入總體指數基金之外，SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)更是一檔受益於市場對選舉反應的基金。FactSet數據顯示，過去一周該基金的淨流入超過11億元。

巴爾托里尼還表示，他已將12月9日定為今年美國ETF產業資金流入達到1兆元的日期。

以SPDR工業部門基金(XLI)為代表的工業類股創下9月3日以來最糟單日走勢。該ETF下跌1.69%。

XLI預計本周將連續出現虧損，是過去4周的第3周。該ETF較歷史高點低2.3%。

該ETF中跌幅最大的是Leidos Holdings和Amentum Holdings，分別下跌13.6%和10.87%。Leidos創下2023年5月下跌14.5%以來最糟單日走勢。

特斯拉 川普 聯準會

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