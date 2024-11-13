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230天創紀錄生產10萬輛小米SU7 雷軍曬「打地鋪」照片

記者林宸誼／即時報導
小米集團董事長雷軍，在微博上分享在工廠生產線「打地鋪」的照片。（圖／取自雷軍微博截圖）
小米集團董事長雷軍，在微博上分享在工廠生產線「打地鋪」的照片。（圖／取自雷軍微博截圖）

小米集團旗下第10萬輛小米SU7 13日於小米汽車廠下線，而且僅用230天已達成此成就，創造新車企10萬輛汽車最快下線的紀錄。而董事長雷軍也在微博上分享在工廠生產線「打地鋪」的照片，「雷軍真去擰螺絲了」更衝上大陸微博熱搜榜。

小米汽車13日在官方微博上宣布，僅用時230天，第10萬輛小米SU7正式下線，創新車企10萬輛最快下線紀錄。小米汽車方面表示，工廠計畫擴充產能以實現年底交付12萬輛的目標。

錢江晚報報導，雷軍13日在微博發了一張躺在生產線地板上睡覺的照片，並表示，「網友們催我到工廠擰螺絲。其實，我經常去，今天一大早就到了。來得太早，在車間又咪（瞇）了一會。」

雷軍表示，自己經常前往工廠生產線查看小米汽車生產，認為作為汽車行業新人，小米SU7的生產速度已經非常了不起。

評論區裡，網友們紛紛與雷軍互動，「祝賀小米SU710萬輛目標達成，雷總睡著了都在笑」「不給棉被嗎？著涼了怎麼辦？」「雷總真的去擰螺絲啦？」

還有網友表示，雷總這是真的「接地氣」。

小米SU7是小米集團發布的第一款車型，今年3月28日晚，雷軍在小米汽車上市發佈會上宣佈，小米SU7正式上市，標準版售價人民幣21.59萬元。

根據小米汽車最新公布，上市第3個月，小米汽車交付就突破1萬輛，截至目前，10月單月交付量已完成2萬輛，預計11月提前完成全年10萬輛交付目標。

雷軍8日在微博公布，小米SU7 10月銷量為2萬726輛，在易車榜的新勢力轎車銷量、20萬以上轎車銷量、中大型純電轎車銷量上均排行第一。

10月29日晚，在最新的小米發布會上，雷軍又介紹了小米SU7 Ultra量產版。雷軍表示，小米SU7 Ultra 量產版是「地表最快的四門量產車」。

小米Su7 Ultra量產版預售價人民幣81.49萬元，預計2025年3月發布。在發佈會前夕，雷軍公布小米Su7 Ultra原型車在紐北的最新刷圈成績為6分46秒，成為紐北歷史上最速四門車。

小米Su7 Ultra量產車開始預售後，雷軍根據慣例發布相對應的車模產品，定價人民幣599元起。車模開售後不久，小米汽車APP商城便顯示售罄。

在發布會結束後不久，小米Su7 Ultra量產版開啟預售後10分鐘，小定量便達到3,680輛。

小米 微博

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