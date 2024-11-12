川普引燃「通膨2.0」克魯曼：大舉遣返移工將釀經濟大禍

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 。(路透)

近幾年來，民調一再顯示，美國選民對拜登政府經濟施政最不滿的就是通貨膨脹竄高。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，諷刺的是，美國民眾本月卻選出一個可能導致通膨捲土重來的總統，如果總統當選人川普 果真將「全面提高關稅」和「大規模遣返 無證移民 」這兩大競選政見付諸實行，美國「通膨2.0」腳步也不遠了。

克魯曼之前已在紐約時報專欄發表長文，說明為何他認為川普提高關稅必將造成美國聯邦財政赤字擴增，進而重燃通膨壓力；他說，川普自稱能藉提高關稅和政府大舉減支，彌補擴大減稅造成的稅收缺口，但這些說詞根本不切實際。

克魯曼在11日紐時專欄指出，有別於道聽塗說的言論，財政赤字其實未必會導致通膨，例如，2008年全球金融海嘯過後，關於赤字驅動通膨的警告聲不斷，事後卻證明是誤判，因為誠如基本經濟學理論所示，赤字在經濟景氣低迷時是不會推升通膨的。即使拜登政府在2021年大撒幣，但當時美國是陷入就業低落的經濟處境，況且移民湧入進一步減輕通膨衝擊，因為勞動力隨移民湧入而擴大，協助提高產能、因應升高的需求。

大舉遣返移民將推升食品雜貨價格

不同的是，「川普2.0」即將繼承一個幾近充分就業的經濟，若上台後又大規模遣返移民，勢必會打壓產能、推升赤字，導致通膨巨獸反撲。川普履行懲罰性移民政策的競選諾言，另一競選支票卻會跳票：紓解美國消費者承受的通膨壓力。

美國民眾若是對現在的食品雜貨價格太高感到氣憤，日後更有得瞧：假如川普把遣返移民的目標對準一大部分的農業勞動力，情況只會更糟。移民目前大約占四分之三的美國農業勞動力，而這些農工約半數是無證移民。無證移民也在美國食品加工業扮演吃重角色，例如估計占肉品包裝勞動力的30%至50%。

倘若這些移工遭大量遣返，美國食品工業要想找人替補，可能難上加難。就算在最佳情境下得以補足人力缺口，食品工業也必須大幅提高工資。如此一來，工資上漲增加的成本，想必會透過調漲產品價格轉嫁給消費大眾。

住宅成本也將隨營建業缺工而勁揚

至於大舉遣返移民對下游經濟造成的影響，就不只是日常食品雜貨漲價那麼簡單；居住成本也將升高。解決之道是蓋更多房子。但無證移民目前占全美逾20%的營建業勞動力，所以遣返他們將嚴重阻撓擴大住宅供應。

移工若大舉流失，不能輕易以美國本土勞工取代嗎？不能。這是因為正值黃金工作年齡的美國本土成年勞工，目前的就業率已經高於川普第一任的任一時間點。也就是說，可聘來派上用場的閒置本土人力所剩不多。

所以，聽信川普宣稱「踢走無證移民將提振經濟展望」的勞工和中產階級美國人，未來面臨的可能是適得其反的展望。這只是川普競選辭令與他的算術兜不起來的另一實例。

克魯曼表示，雖說「川普2.0」帶給美國最大的威脅不是通膨，而是美國的民主；但通膨畢竟對廣大民眾至關重要，包括誤信川普經濟管理能力而投票給他的人。

一旦課徵高關稅且移工遭大量遣返導致通膨復熾的後果，川普會怎麼做？別以為他會坦承自己誤判。他更可能像競選期間針對移民、就業、通膨、犯罪等議題做出不實指控那般，駁斥是通膨數據造假，或找人背黑鍋，並設法下令壓低物價。然而，一打雞蛋的價格，可不是總統揮一揮魔法棒，就能變便宜的。

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