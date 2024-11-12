美股漲勢略歇 早盤平盤整理 台積ADR跌1%

美股12日早盤平盤整理。(路透)

道瓊工業指數、史坦普500 指數、那斯達克指數在周一（11日）悉數改寫歷史收盤新高後，川普 政策的不確定性和獲利出場壓力，使得美股 轉為平盤整理，周二（12日）早盤四大指數漲跌互見。

美股早盤道瓊指數漲0.1%，史坦普500漲0.1%，那指數漲0.09%，費城半導體指數則下跌0.6%；台積電ADR挫低1.4%。

川普概念股特斯拉下跌2%，該公司在川普勝選後股價暴衝，市值突破1兆美元大關。另外，比特幣也略微拉回，徘徊在略低9萬美元。

但輝達（Nvidia）和臉書母公司Meta，雙雙攀漲逾1%。

花旗分析師指出，美國總統大選結果，使投資人對美股部位升至三年新高，暗示漲勢可能會失去動能。交易者也在思索川普的經濟政策，包括加徵關稅和打擊非法移民，將推升通膨，並影響聯準會（Fed）的降息路徑。

與此同時，市場關注即將上任的川普內閣人選，對中國立場強硬的參議員盧比歐，據傳將出任國務卿；視中國為美國最大威脅的眾議員沃茲（Mike Waltz），可能擔任白宮國家安全顧問。