Netflix台灣大漲價…漲幅高達18% 網友喊退訂

（美聯社）

本土最多用戶使用的影音串流平台龍頭「Netflix 」（網飛）上周無預警宣布調漲台灣地區的訂閱價格，高級方案最高上調18％，這波漲幅相當驚人，針對大批網友抗議喊退訂，Netflix官方的回應則是「提供一系列的價格和方案來滿足用戶的各種需求，隨著我們為會員提供更多的價值與服務，我們不定期會調整費用。」且新方案即日生效。

Netflix在台灣地區提供3種訂閱方案，先前每月訂閱價格分別是「基本270元、標準330元、高級390元」，標準與高級方案用戶可選擇額外加購成員，每月每人收費100元，標準方案最多加購1人，高級方案最多可加購2人。隨著近兩年Netflix嚴打「寄生帳號」，高級方案的4個設備也被嚴格要求要在同一網路IP。

官方無預警宣布台灣Netflix漲價，每月訂閱費為基本290元、標準380元、高級460元；漲幅高達7%至18%，其中以「高級方案」漲幅最高，每月多出70元，一個月訂閱費將近500元。

不過雖然一票網友喊退訂，但根據Media Partners Asia（MPA）觀察，Netflix及Disney +占台灣OTT TV總訂閱量的38%，其他OTT TV訂閱市占率都低於一成，（Netflix約21%、Disney+約17%、台灣大MyVideo約9%、遠傳friDay影音約9%，中華電信Hami Video約7%。MPA觀察，國際業者積極引進強勁的內容加上Netflix降低共享帳戶的機制，都推升訂閱用戶數成長。