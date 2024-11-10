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川普恐加關稅 瑞銀調降中國2025年經濟增長率至4%

記者黃雅慧／即時報導
瑞銀發布最新研究報告指出，再調降中國2025年經濟增長率至4%左右。(美聯社)
瑞銀發布最新研究報告指出，再調降中國2025年經濟增長率至4%左右。(美聯社)

美國前總統川普日前贏得美國總統大選再度入主白宮，外界認為川普上任如加徵關稅，對中國經濟前景投下不確定因素。瑞銀發布最新研究報告指出，再調降中國2025年經濟增長率至4%左右，2026年增速將顯著下降。

瑞銀甫於10月調高2025年中國實際國內生產毛額（GDP）增長預測，由4%上調至4.5%，最新預測則是降至原來的預估。

瑞銀預計，川普政府將從明年下半年開始，分階段對大多數中國輸美商品加徵關稅；中國官方到2025至2026年將加大政策支持力度，以提振內需及抵消外部衝擊，上行和下行風險主要取決於外部衝擊的規模和政策響應的規模。

在人民幣匯率方面，瑞銀預計，人民幣兌美元將走弱，今年底人民幣兌美元在岸價將為7.3元，明年底料降至7.6元。

川普在年初曾揚言倘若再當選，考慮對中國進口產品徵收60%的關稅，瑞銀在7月曾做出預測，該舉將使中國經濟年增率減半以上，中國接下來年度的GDP將下降2.5個百分點，當時瑞銀預測，中國2025年經濟增長4.6%，預測2026年將增長4.2%。縱使推出一些刺激措施以反制任何關稅造成的影響，前述假設情境也可能使這兩年的增長率降至3%。

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