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川普重返白宮 專家解析對經濟及債市投資的影響

記者賴昭穎／台北即時報導
川普即將回歸白宮，路博邁投信分析，投資人基於潛在關稅政策，明年需要更留意通膨進一步上升的風險。（路透）
川普即將回歸白宮，路博邁投信分析，投資人基於潛在關稅政策，明年需要更留意通膨進一步上升的風險。（路透）

美國總統大選由川普大獲全勝，且共和黨確定拿下國會參院多數，路博邁投信分析，投資人基於潛在關稅政策，明年需要更留意通膨進一步上升的風險；此外，預期明年初暫停降息的可能性增加，對美國公債抱持較為謹慎的看法。

路博邁指出，川普強勢回歸白宮，雖然目前在政策上還是有很多未知數，但預期美國2025年的經濟成長率有機會小幅上修，且未來幾年將有更高的成長潛力。主要成長動能將來自於減稅與企業支持政策、較低的能源成本及監管政策放鬆等。

至於對通膨的走勢看法，首先，若川普實施全面激進的關稅課徵，將使得商品價格走揚，可能導致2025上半年的核心CPI同比上漲0.1 至 0.25%，但若關稅實施的速度較慢或是較有針對性，則影響層面就相對溫和。其次，從大選結果來看，通膨議題對美國民眾來說有很大的影響性，預期新政府將專注於降低通膨，可能會使得部分財政政策較為緊縮。此外，移民減少可能會讓薪資水準提升，但也可能抑制需求。總結來說，明年通膨會下滑，但仍將高於聯準會目標，而投資人基於潛在關稅政策，需要更留意通膨進一步上升的風險。

由於美國近期的消費及勞動數據皆有不錯的表現，基於正向的經濟前景及對通膨的預期，路博邁表示，聯準會暫停降息的可能性增加，時間最快會落在2025年第一季。預期本輪聯準會終端利率有可能朝4%靠攏，高於目前市場預期。

路博邁表示，對美國10年期公債殖利率合理價值 (fair value) 在4.25% 的預估暫時沒有改變，但市場的交易區間可能會更高一些，將持續關注新政府的財政政策。目前的基本假設是，減稅及削減支出不會導致美國財政方向發生重大變化，長天期公債殖利率將更加波動，原先受聯準會政策影響，導致市場波動度較為集中於短天期的情況將逐漸轉往長天期，特別是包括赤字與稅收政策、期限溢價變化 (投資人對持有長天期債券所要求的風險補償) 及聯準會資產負債表決策等，都將導致明年長天期公債殖利率的波動增加。

此外，路博邁分析，川普新政府成員的任命將對個別產業產生重大影響，特別是醫療保健、能源及銀行等。相對有機會受惠的包括景氣循環相關產業，以及併購活動在川普執政下可能增加，對一些原本體質較弱的公司會有幫助。而相對需要留意的部分，會是過去較大程度依賴「降低通膨法案」獲得補貼的公司，可能受到政策調整的負面影響。

對於新興市場債的影響，路博邁認為整體新興市場在更高的實質利率及較為疲弱的貨幣前景下可能面臨較大壓力。預期投資級新興經濟體表現相對穩健，而部分體質較差，以及可能受關稅影響的小型經濟體將面臨風險。此外，與川普上次當選不同的是，不認為中國會推出大規模財政刺激措施來支撐全球經濟。

殖利率 川普 聯準會

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