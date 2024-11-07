安謀本季財測平淡 股價盤後大跌5%

安謀（Arm）本季財測令投資人失望，股價6日盤後大跌5%。（美聯社）

晶片 設計公司安謀 （Arm）本季財測欠缺熱度，令投資 人失望，也是尚待復甦的智慧手機市場，需求成長還沒辦法跟上人工智慧（AI）熱潮的跡象。公司股價在周三（6日）盤後大跌超過5%。

安謀周三表示，本季營收將介於9.2億到9.7億美元，中間值不如分析師預估的9.509億美元。經減去特定項目調整後的獲利，預測介於每股盈餘0.32美元至0.36美元，符合分析師的共識值0.34美元。

安謀在去年首次公開發行股票（IPO），今年來截至周三收盤，股價漲幅高達93%，因投資人蜂擁投入安謀，押注安謀的布局將受惠於其他業者對AI相關設備的龐大支出。然而，安謀的設計以及技術根基，仍偏重在應用於電子業的特定領域，尤其是智慧手機，一旦智慧手機市況不佳，公司很容易受傷。

Summit Insights Group資深研究分析師Kinngai Chan說：「投資人要在公司的財報裡，看到目前的AI增長。」

上季財務表現方面，安謀營收年增約5%至8.44億美元，優於市場預期的8.109億美元。調整後每股盈餘0.30美元，也比市場估計的0.26美元好。

安謀說，全年的財測不變，銷售額估為38億至41億美元。針對營運展望，執行長哈斯（Rene Haas）說，公司不想把話說得太滿。

安謀在晶片產業裡的角色很獨特，以它的設計和標準製成的半導體，讓全球大多數的手機可以運作。哈斯上任後，一直努力要把公司的業務拓展到利潤豐厚的資料中心零組件。對於授權，安謀也開始提供更完整的晶片設計。這些做法都是希望公司不要過度依賴授權費收入，而且能夠有更好獲利。