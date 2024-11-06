川普重返白宮 道指飆升1500點 三大股指同創歷史新高

隨著川普(Donald Trump)贏得2024年總統大選，美股大幅上漲，主要基準指數創下歷史新高。歐新社

隨著川普 (Donald Trump)贏得2024年總統大選，美股大幅上漲，主要基準指數創下歷史新高。

道瓊工業指數飆漲1508.05點或3.57%至4萬3729.93點，創歷史新高。道指上次單日上漲超過1000點是在2022年11月。史坦普500指數上揚146.28點或2.53%至5929.04點，也創下新高紀錄。那斯達克指數上漲544.29點或2.95%至1萬8983.47點，同樣創歷史新高。

《NBC》預計，川普將贏得至少291張選舉人團選票，其中包括賓州、北卡羅來納州和喬治亞州等關鍵搖擺州，從而擊敗民主黨競爭對手賀錦麗。

隨著這位前總統勝選，被視為受惠於川普重返白宮的投資大爆發。特斯拉 執行長馬斯克(Elon Musk)是川普的重要支持者，該公司股價飆升14.75%。銀行股受到提振，摩根大通(JPMorgan Chase)上漲11.54%，富國銀行(Wells Fargo)上漲13.11%。

小型股羅素2000指數飆漲5.84%。一般認為更注重國內和周期性的小企業，將會從川普的減稅和保護主義政策中獲得巨大的好處。

Janus Henderson Investors美洲股票主管平托(Marc Pinto)在報告中表示，「川普被視為支持降低企業稅率、放鬆管制和有利於國內成長的產業政策，所有這些都可能為美國經濟提供更多刺激並有利於風險資產。2016年大選期間，史指從總統大選前一天到年底上漲近 5%，這就是所謂的川普行情。預計這次也會出現類似的走勢。」

受惠於寬鬆監管的比特幣飆升至7萬5000元的歷史新高。由於人們相信川普對美國主要貿易夥伴徵收的關稅 將提振美元，美元指數攀升至7月以來的最高水準。由於猜測川普提出的減稅和其他支出計畫將刺激經濟成長，但也會擴大財政赤字並重新引發通膨，10年期公債殖利率躍升至4.45%左右。

與川普關係密切的社群媒體公司川普媒體科技集團(Trump Media & Technology Group)股價在經歷波動後上漲5.94%。

在國會競選中，《NBC》預測共和黨將贏回參議院。大選前，民主黨預計將控制眾議院，但到目前為止，眾議院仍處於爭奪之中，存在所謂的「共和黨橫掃」的可能性；若真是如此，可能會導致更劇烈的支出變化或稅收政策的大幅調整。

Mobius Emerging Opportunities Fund主席莫比爾斯表示，「這看起來像是川普總統的勝利，但也是共和黨在眾議院和參議院的勝利。如果發生這種情況，你將看到美國經濟真正起飛。 」

以墨菲為首的美國商銀分析師寫道，所謂的「傳統」汽車製造商福特汽車和通用汽車「處於有利地位」，可以從即將上任的川普政府可能頒布的政策中受益。

原因是，根據現行規則，到2030年底，福特和通用汽車「利潤豐厚」的皮卡車製造核心業務將受到「脫碳」和轉向電動車陣容的壓力，但更有可能在「更軟的監管下」蓬勃發展。

分析師寫道，可以肯定的是，由於福特和通用汽車在墨西哥的直接和間接風險，對墨西哥進口零件或汽車徵收更高的關稅對它們構成了一些風險。由於「電動化壓力較小」和政府激勵措施較小，電動車製造商面臨需求放緩。

Rivian和Lucid的股價已經反映了這一前景，而特斯拉可能面臨的挑戰較少，「因為它已經實現獲利，並將推出更多可能對公眾有吸引力的入門級產品。」美國商銀對福特、通用汽車、特斯拉和Rivian的評級為買入，對Lucid的評級為中性。

摩根大通的費羅利表示，總統當選人川普的激進關稅政策可能不致於一成不變。

這位分析師在最新報告中寫道：「我們認為2025年全面徵收10%關稅的可能性很低，部分原因是程序原因。」「但另一方面，中國可能面臨更高的有效關稅。」

在整個競選過程中，這位前總統誓言將對進入美國的進口商品全面徵收10%至20%的關稅。

半導體股在川普當選後大盤上漲的背景下連帶上漲。

輝達(Nvidia)上漲4.03%，帶動VanEck Semiconductor ETF(SMH)上漲 2.62%。Advanced Micro Devices上漲2.43%。

Coinbase飆升31.11%，為該加密貨幣交易所2021年4月直接上市當日飆升31%以來最佳單日表現。