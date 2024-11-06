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上台就遣返、中國貨加稅…川普勝選的政策影響

離岸人民幣夜盤大跌千點 破7.2的三個月低點

記者林茂仁／即時報導
離岸人民幣夜盤大跌千點破7.2的三個月低點。中通社
離岸人民幣夜盤大跌千點破7.2的三個月低點。中通社

川普宣布勝選後，離岸人民幣對美元6日夜盤大跌千點，並跌破7.2關口，來到三個月新低。

美國總統大選開票過程讓6日反映國際投資者預期的離岸人民幣早盤大跌700多基點，6日夜盤又繼續跌，並跌破7.2關口，最低下跌至7.2097，較前一交易日7.1020的收盤價下跌超過千點，跌幅一度超過1.5%。這是離岸人民幣對美元匯率8月2日以來首次跌破7.2關口。

在岸市場上，進入夜盤交易時間後，人民幣對美元即期匯率跌破7.18關口，最低至7.1801，跌幅超過700點。

在川普宣布勝選後，美元指數漲幅進一步擴大，6日盤中最高至105.3202，單日漲幅超過1.8%。

新華社報導，美國共和黨總統候選人川普11月6日淩晨宣布在2024年總統選舉中獲勝。

廣開首席產業研究院首席經濟學家連平指出，隨著川普當選，人民幣匯率短期內有可能出現一定波動。美國大選前後，乃至於川普正式施政前，由於不確定性較高，美元在避險情緒推動下可能階段性走強，由此將對非美貨幣帶來壓力，導致人民幣等貨幣的匯率集體波動。

川普後續如推出對華加徵關稅等限制性措施，也可能在一定程度上對外匯市場投資者預期形成擾動，推動人民幣匯率階段性貶值。類似情況在2018-2019年中美貿易摩擦期間中也曾經多次出現過。但從更長的時間維度來看，人民幣匯率主要還是受中美經濟基本面影響。隨著一攬子宏觀政策逐步落地，中國經濟將平穩復甦，增長會走出低谷；外資將不斷流入更加開放的中國市場，出口產業的韌性將有助於中國對美保持貿易順差，人民幣匯率水平穩定將會獲得市場認可。

連平表示，中國相關政策工具箱內調節人民幣波動的工具還不少，有能力保持人民幣匯率在合理的區間內基本穩定，人民幣不會出現持續大幅貶值。

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