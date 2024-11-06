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川普勝選美股狂歡 道瓊早盤狂飆1300點

川普勝選 給各行各業帶來什麼影響？

川普勝選美股狂歡 道瓊早盤狂飆1300點 台積ADR跌逾2%

編譯吳孟真／綜合外電
美國大選結果提早出爐，川普勝選大勢底定，消弭市場的不確定性。路透
美國大選結果提早出爐，川普勝選大勢底定，消弭市場的不確定性。路透

美國大選結果提早出爐，川普勝選大勢底定，消弭市場的不確定性。此外，共和黨勢將囊括參、眾兩院的國會新局，也有助川普實現其選前提出的「減稅、關稅、鬆綁管制」等經濟政策，美股狂歡，6日早盤四大指數齊揚。

道瓊工業指數漲1300點，或近3%，衝上歷史新高，那斯達克綜合指數漲和史坦普500指數漲2%，費城半導體指數漲2.4%。台積電ADR開低走低，跌逾2%。

川普媒體科技集團（DJT）飆漲近20%。特斯拉執行長馬斯克也因力挺川普，帶動特斯拉股價跳漲14%。

金融股預期將受惠於川普鬆綁管制的政策，早盤齊揚。花旗、高盛、摩根大通、美銀（BofA）和富國銀行早盤普遍上漲。

川普日前誓言要讓美國成為加密貨幣之都，也暗示將對加密貨幣採取「輕管制」態度。比特幣6日盤前一度大漲9%至75,372美元，首度突破75,000美元大關，引領其他加密貨幣走揚。馬斯克熱愛的狗狗幣狂飆22%，柴犬幣也漲8%。

羅素2000指數早盤漲4%，主因小型股預期將受惠於川普的減稅和保護主義政策。

反之，被視為賀錦麗概念股的綠能類股則慘跌，且川普回朝可能危及通膨削減法帶給潔淨能源計畫的賦稅優惠，也威脅對抗氣候變遷的措施。第一太陽能（First Solar）重摔16%，Enphase Energy暴跌18%。

輝達市值5日市值達到3.43兆美元，超越蘋果，二度登上全球市值最大公司寶座。6日早盤續漲3%，繼續上攻。

川普 貨幣 特斯拉

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