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美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

以史為鑑 美總統大選過後華爾街股市多上漲

中央社紐約5日綜合外電報導
美國總統大選今天登場，以史為鑑，華爾街股市在美國總統大選後通常會上漲，不過，投資人仍必須先準備因應股市短期出現的波動震盪。路透
美國總統大選今天登場，以史為鑑，華爾街股市在美國總統大選後通常會上漲，不過，投資人仍必須先準備因應股市短期出現的波動震盪。路透

美國總統大選今天登場，以史為鑑，華爾街股市在美國總統大選後通常會上漲，不過，投資人仍必須先準備因應股市短期出現的波動震盪。

根據CNBC數據，自1980年以來，總統選舉年的美股三大指數在投票日到年底前平均上漲。

不過，投資人不應期待投票結束後，股市一飛沖天。

事實上，美股三大指數在投票日後的交易日和一週平均而言都是下跌的。根據CNBC數據，美股通常會在1個月內收復大多數失土或全部的失土。

這意味著投資人不應期待股市會在明天或未來幾天立即大漲。

尤其這次總統大選競爭激烈，勝負難分，可能無法在明天勝負立判。此外，還得等到國會的選舉計票結束，才能知道國會參眾兩院由哪一黨控制。

摩根大通集團（JPMorgan）戰略研究執行總監艾美．何（Amy Ho）說，這場「選舉現在成為金融市場下一個重要題材」。

「我們要提醒，隨著總統大選選舉結果的認證恐需要數天，而眾議院選舉結果的認證可能需要數周，大選結果的不確定性恐徘徊不去。」

今年股市表現強勁，美股大盤已經創下歷史新高。根據訂製投資集團（Bespoke Investment Group）數據，在前10個月漲幅約20%的情況下，2024年創下1936年以來總統選舉年前10個月最佳漲幅。

美國總統大選 投資 美股

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