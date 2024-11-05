字節跳動國際市場營收增60％ 上半年收入直逼Meta

儘管在美國面臨封殺危機，但在TikTok的帶動下，2024年上半年字節跳動的整體收入增長超過35%，達到約730億美元。國際市場收入增長超過60%，達到約170億美元。路透

儘管在美國面臨封殺危機，但在TikTok 的帶動下，2024年上半年字節跳動的整體收入增長超過35%，達到約730億美元。國際市場收入增長超過60%，達到約170億美元。

這代表字節跳動2024年上半年的營收不僅在境內遙遙領先，國際市場上更是逼近Meta，該公司上半年的營收為755.27億美元。

科創板日報報導，字節跳動國際市場主要來自TikTok帶來的廣告收入。據OnlyAccount.io最新數據，2024年上半年，抖音 海外版TikTok的下載量已達到4.882億次，這是TikTok自推出以來第二高下載量。

隨著TikTok用戶基數的不斷擴大和用戶活躍度的提升，廣告市場也呈現出快速增長的態勢。一名字結跳動人士表示， TikTok廣告增速異常的高。

據Media Radar的數據顯示，2023年TikTok的廣告收入每個季度都在攀升，去年的年度總收入達到38億美元。

TikTok平台上廣告的類別和比例也值得關注，其中媒體和娛樂廣告占比最高，為30%，這部分廣告商去年為TikTok貢獻了10億美元的收入。

在境內市場，字節跳動收入主要來自抖音和今日頭條等應用帶來的廣告和電商 收入。但是上半年的增速較去年同期略有放緩，去年上半年收入增長超過40%。

其中原因也不難理解，最主要的就是電商業務開始熄火。字節跳動廣告收入大盤中，很大一部分來自於商家的廣告投放。商家願意多打廣告的前提是生意增長。

但近些年來，各行各業紛紛陷入價格戰的泥潭，競相爭奪最低價格。對電商平台而言，低價之所以能成為核心戰略，是基於低價能夠帶來更多使用者流量，進而帶動訂單、商品交易總額（GMV）和利潤增長。一旦這個邏輯被打破，平台必須快速做出調整。

在廣告收入增速放緩、TikTok在國外「生死未卜」的局面下，當下，字節跳動已經將業務戰略重心押注於AI。過去三年，業務調整主線是「去肥增瘦」，VR頭戴式裝置「PICO」、遊戲、飛書等業務等均有不同程度的收縮，大模型是字節跳動三年以來少有的大力投入的新業務。

不過，國內外大模型行業，目前還處在競爭激烈耗資巨大的「燒錢階段」，字節跳動這一次的AI大力還能否出奇跡，只能等待時間來揭曉。

胡潤研究院日前發布「2024衡昌燒坊·胡潤百富榜」，字節跳動創辦人張一鳴以人民幣3,500億元（約492億美元）的財產，登上中國首富寶座，此為張一鳴首次成為中國首富。