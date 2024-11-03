對抗通膨已見成效，但民眾對經濟感覺還是很差

美國經濟好不好，帳面數字和實際感受之間有很深的鴻溝。（美聯社）

通貨膨脹已得到抑制，消費者瘋狂消費，企業提供的職位數量多於求職者申請。這樣的經濟你還企求什麼？

這番話可能是副總統賀錦麗的內心獨白。無可否認，美國經濟火熱，讓全球其他國家羨慕不已。但美國人仍然不滿足，很多選民指責她和拜登 總統過去4年未能有效改善美國的財務狀況。雖然情緒正在改善，但民調一再顯示，美國人對美國經濟大多持負面看法。

這是因為經濟不僅僅是一堆用精美圖表報道的數字：當你花13美元買一份鮪魚三明治時，突然覺得錢包空了很多；當你買不起房子時，會感到自己離美國夢越來越遠。

這就是這次選舉如此緊張的一個重要原因。

不過，美國經濟真的很棒。不妨回顧一下美國經濟的實力。

就業 ：經濟安全的最大指標是就業，而有工作的人比例正達歷史最高。雖然失業率過去一年不斷上升達到4.1%，但仍處於非常健康的水平，從人類首次登月以來的最低失業率逐步上升。

美國經濟仍是創造就業的機器，拜登執政期間平均每月增加36.8萬個就業崗位，是歷史新高紀錄。雖然成長速度有所放緩，但今年經濟仍平均增加了17.2萬個就業崗位，這幾乎與新冠疫情爆發之前川普政府頭三年經濟增加17.5萬的數字完全相同。

根據美國勞工統計局的數據，企業對勞工的需求如此之大，以至於招聘資訊的數量超過了美國求職者的數量。

GDP：衡量美國經濟最全面的指標正在蓬勃發展。美國經濟分析局發布報告指出，今年第3季國內生產毛額(GDP)經季節性調整後的年化成長率為2.8%。這是一個健康的步伐，與川普政府期間的經濟擴張相當，當時人們對經濟狀況的感覺很好。

這也讓美國經濟成為全世界羨慕的對象：根據國際貨幣基金的數據，預計美國今年的經濟成長仍是七大工業國集團經濟體中最強勁的。

薪資：勞工薪資並沒有像幾年前通貨膨脹真正脫軌時那樣蓬勃發展。但根據勞工部 的數據，調整後年成長率仍為3.9%；仍高於通貨膨脹率，這意味著美國人可以花的錢正在增加。

根據經濟分析局的數據，經通膨調整後的人均可支配收入連續27個月成長，是有史以​​來最長的連續成長。

消費：雖然總統民調結果相反，但消費者的表現反映出經濟狀況良好。經濟分析局的數據顯示，占美國經濟三分之二以上的消費者支出正在飆升，上季成長3.7%，為2023年第1季以來的最高成長率。

消費者信心也在上升：10月增幅是2021年3月以來所有調查中的最大。

但為什麼總是讓人感覺不那麼出色？可能就是因為這些只是數字，讓很多人感覺經濟如此糟糕。

住房：美國房價連續15個月創歷史新高。對擁有房屋的人來說是個好消息，但對於無殼族而言就不太好了；尤其是房貸利率仍然居高不下，在7%上下盤桓。Redfin的數據顯示，這就是為什麼今年只有2.5%的房屋易主，比率創下歷史新低，為30年來的最低水平。

租金也沒有帶來太大的緩解：2023年大約一半的美國租屋者將其收入的30%以上用於租金。根據美國住房和城市發展部的定義，房貸和其他住房支出被視為「負擔成本」。

住房負擔能力危機加劇了美國的貧富差距，使被迫搬家或沒有住房的人們陷入財務困境。但許多不貧困的人也在艱難度日，很大程度是因為住房成本高昂：根據銀行數據，年收入超過15萬美元的美國家庭中有五分之一是月光族。

物價：通貨膨脹恢復正常。但這並不意味著價格正在下跌，它們只是沒有達到幾年前的驚人水平。

現在的物價比拜登上任時高出約20%，這讓美國人每天提醒他們每次去商店時通膨有多凶悍。過去幾年，汽油價格大幅下跌，許多州的汽油價格從2022年每加侖5美元以上的歷史平均高點跌至目前每加侖3美元以下。這雖有助生活，但沒有解決許多美國人每天仍然面臨的通膨問題。

政治：顯然政治傾向會左右一切；對經濟的看法在很大程度上取決於個人的政治觀點。

布魯金斯學會最新發布的一項最研究發現，經濟情緒與控制白宮的政黨之間的政治關係之間存在相關性。川普上任後，共和黨的經濟情緒高漲，而民主黨的經濟情緒則下跌；拜登上任時情況恰恰相反。

當共和黨人執政時，共和黨人認為經濟良好的可能性是民主黨人入主白宮時認為經濟良好的民主黨人的三倍；然而反之亦然。