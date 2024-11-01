我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美10月就業數據超弱 Fed下周降息1碼機率高

川普若勝選對經濟如何？克魯曼：恐面臨雙重打擊

美10月就業數據超弱 Fed下周降息1碼機率高

編譯任中原／綜合外電
美國10月非農就業增加人數急縮，且大幅低於預估。美聯社
美國10月非農就業增加人數急縮，且大幅低於預估。美聯社

美國10月就業增加人數急縮，且大幅低於預估，8、9月人數也大幅下修，但薪資升幅不減，失業率持平。綜合研判顯示就業市場雖快速降溫，但因工資升幅仍高，聯準會（Fed）11月6日會議仍較可能只降息1碼。

主要數據如下：

非農業就業人數僅增加1.2萬人，遠低於預估的10萬人，及9月時的22.3萬人（修正數）增量，且8、9兩月增量也總共下11.2萬人。

民間部門就業反減2.8萬人，遠遜於預估的增加12.5萬人，及9月時的19.2萬人（修正數）增量；製造業減少4.6萬人，減量超過預估的-3萬人，及9月時的6千人減量。

平均時薪月升幅為0.4%，高於預估的0.3%，及9月時的0.3%升幅（原先公布為上升0.4%）；比去年同期上升4.0%，符合預估，高於9月時的3.9%（原先公布為4%）。平均每人每周工時增加0.1小時，為34.3小時，與9月持平，但高於預估的34.2小時。

失業率維持4.1%，符合預估；勞動參與率下降0.1個百分點，為62.6%，低於預估的62.7%。

就業不足率維持7.7%。

就業 降息 聯準會

上一則

美股選後不妙？花旗舉4理由：史坦普500年底漲勢可期

下一則

亞馬遜財報帶旺 美股早盤上漲300點 就業報告失準

延伸閱讀

歐10月通膨升溫 降息趨謹慎 CPI可能還會上揚

歐10月通膨升溫 降息趨謹慎 CPI可能還會上揚
美9月核心PCE略升0.2% 市場押注Fed下周降息

美9月核心PCE略升0.2% 市場押注Fed下周降息
人民幣全球支付占比9月大幅下滑至3.61% 降幅超過1個百分點

人民幣全球支付占比9月大幅下滑至3.61% 降幅超過1個百分點
食品價格上漲 歐元區10月通膨率彈升超乎預期

食品價格上漲 歐元區10月通膨率彈升超乎預期

熱門新聞

麥當勞等速食店收入開始下滑，紛紛推出超值餐點和促銷活動。（路透）

食品變相漲價 廠商玩心理戰、搞情勒… 消費者氣炸不忍了

2024-10-28 02:00
在新聞周刊最新公布的「2024年全球最值得信賴公司」榜單中，共有九家台廠在科技硬體類中入選。(路透)

全球最受信賴科技硬體公司… 台廠占9家 第1名是這家

2024-10-24 12:09
多家科技巨擘將在本周公布財報，揭曉對AI的龐大投資是否獲得了回報，或只是在燒錢。(美聯社)

科技股大拋售可能要來了？有件事能讓股價明年大漲20%

2024-10-27 23:40
美超微（Super Micro Computer）在美股30日早盤暴跌24%。路透

盤前傳出這消息 美超微早盤暴跌24%

2024-10-30 10:51
前總統川普一旦勝選上台執政，並決定把對中國產品課徵的關稅提高到60%，將對美國股、匯、債市造成重大衝擊。（美聯社）

川普若勝選再掀美中關稅戰 美國股債匯市恐受重大衝擊

2024-10-25 07:20
發明「金磚四國」一詞的高盛前首席經濟學家歐尼爾。（路透）

金磚之父：中印沒認真合作 金磚國要挑戰美元癡人說夢

2024-10-24 09:36

超人氣

更多 >
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌
走路腿會痛、腳趾麻木？ 當心是發生這疾病徵兆

走路腿會痛、腳趾麻木？ 當心是發生這疾病徵兆