這家日本冷氣大廠搭上AI熱潮 上半年淨利暴增40%

日本家電大廠日立搭上AI熱潮激發出的電力配送需求，上半年淨利暴增40%。 路透

在生成式人工智慧（AI ）投資熱潮引發的電網設備強烈需求帶動下，日本 家電大廠日立製作所（Hitachi）上半年度淨利比去年同期暴增40%。

日立製作所10月30日表示，今年4至9月的集團整體淨利為2,922億日圓（19億美元），創下三年來同期最高淨利，並比市場預期高出3%；經調整後的營業利益則大增24%至4,047億日圓。

包括變電站在內的電力配送事業表現強勁，是獲利增長的主因。子公司日立能源（Hitachi Energy）上半年度經調整後息稅攤銷前盈餘（EBITA）激增約90%至1,219億日圓。日立能源9月底時的積壓訂單比去年同期增加36%至約5.3兆日圓，相當於其2.4年份的營收。

在30日的財報會上，日立能源執行長沈瑞博（Andreas Schierenbeck）稱目前的電力配送需求激增，是「將會持續10到20年的超級周期」。

沈瑞博表示，日立能源以2030年前達到300億美元營收為目標，大約今年度預期營收的兩倍。

國際能源署（IEA）估計，全球AI和資料中心相關電力需求，將在2026年達到1,050太瓦時（TWh），比2022年高出2.3倍。隨著新興國家經濟發展和再生能源普及，全球2040年前將需要建設或更新8,000萬公里的配電網路。

由於對其主要事業成長充滿期待，尤其是電力配送事業，日立股價自去年底來已翻漲一倍，目前市值約19兆日圓，是日本市值第三大企業，僅次於豐田 汽車和三菱日聯金融集團。