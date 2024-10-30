等待更多大型科技股財報 美股收跌 那指盤中創新高

美超微審計師離職引發對其財務報表的擔憂，該公司暴跌32.68%，拖累整個半導體類股下跌。路透

美股收下跌，投資 人消化了大量的財報，並期待更多大型科技公司的業績。

史坦普500指數下跌19.25點或0.33%至5813.67點。道瓊工業指數下跌91.51點或0.22%收4萬2141.54點。以科技股為主的那斯達克指數在早盤觸及歷史新高後下跌104.82點或0.56%收1萬8607.93點。

Alphabet開啟了大型科技公司財報的重要一周。谷歌母公司的雲端業務上季營收成長強勁，超出分析師的預期。股價上漲2.82%。

其他財報則不太樂觀。由於第4季營收財測未能讓投資人留下深刻印象，晶片製造商AMD下跌10.62%。由於美超微（Super Micro Computer）審計師離職引發對其財務報表的擔憂，該公司暴跌32.68%，拖累整個半導體類股下跌。

科技巨頭Meta Platforms和微軟將於30日發布財報，蘋果和亞馬遜將於31日發布。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「科技股業績似乎仍在為對該類股加碼的投資人提供鼓勵。」

在經濟方面，最新數據顯示出複雜的背景。

根據國內生產毛額(GDP)數據，美國第3季經濟成長低於預期，年化成長率為2.8%，而《道瓊》調查的經濟學家預期成長率為3.1%。

然而，就業 數據顯示勞動市場強於預期。根據10月最新的ADP報告，私營部門創造的就業機會躍升至一年多來的最高水準。

最近幾周主要股指已升至歷史新高，但11月5日美國總統大選前的不確定性加劇可能會阻礙市場上漲。可以肯定的是，西北互助銀行首席投資組合經理人史塔基認為，與2016年相比，市場的反應將會更加溫和。

他表示：「情況存在不確定性，但我認為這不會是2016年的波動重演。」「相較之下，今天的結果在某種程度上有所傾斜，但任何一位候選人獲勝的可能性仍然很高。在這種情況下，在選舉之夜，你就不會出現完全越位的情況。」

美國商銀認為聯準會仍可望在下周會議上降息25個基點。

分析師米甚拉(Shruti Mishra)在最新報告中表示：「10月就業報告將會很關鍵。」「即使出現意外上行，我們也不認為聯準會有足夠的信心維持利率不變，特別是在政策利率仍接近5%的情況下。」

他預計10月非農就業人數將增加10萬，上個月為25.4萬，他認為這項預測是「可靠的」。

根據CME集團FedWatch工具，約96.7%的交易員預測降息25個基點。

美超微電腦下跌32.68%，創6年多來最糟單日走勢，也是史上第二糟。

該公司在監管文件中披露，安永會計師事務所已辭去其審計師職務；並表示，由於對美超微會計審理及董事會獨立性的擔憂，該公司「不願與管理層編製的財報有任何關聯」。

該公司有史以來最糟單日走勢是2018年10月4日，股價暴跌41%。今年來股價上漲15.83%，但較3月收盤高點下跌了72%。

金融顧問公司Janney Montgomery Scott表示，史指可能會在不久的將來出現顯著下跌。

研究副總監萬特羅布斯基(Dan Wantrobski)表示，史指「很容易出現更大幅度的修正」。他表示這可能發生在年底，但更有可能發生在2025年第1季，「我們仍對長期圖表上頑固的超買及多頭狀況感到擔憂。」

不過他表示，最近的看漲模式支撐了史指6200點的目標價。

自由資本市場首席全球策略師伍茲表示，雖然大多押注傾向於看好前總統川普 贏得下周的大選，但民調可能更準確。

他說，「押注川普，太多人陷入這個陷阱。」「他們引用的是博彩網站以及川普獲勝的投注賠率，但民調是準確的。現在是一場不分勝負的熱潮。」「紐約噴射機隊也曾被認為會獲勝，但他們輸了。這就是熱錢的流動方式。」