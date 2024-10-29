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＄11.42萬…小米SU7 Ultra開始預訂「年底進智駕第1陣營」

記者林宸誼／即時報導
小米集團29日晚間發布小米SU7 Ultra量產車，預售價人民幣81.49萬元。（圖／取自直播截圖）
小米集團29日晚間發布小米SU7 Ultra量產車，預售價人民幣81.49萬元。（圖／取自直播截圖）

小米集團29日晚間發布小米SU7 Ultra量產車，預售價人民幣81.49萬元（約11.42萬美元），明年3月正式發布。29日晚間10時30分(美東時間29日上午10時30分)開啟預訂。

小米集團董事長雷軍表示， 智慧駕駛是汽車智慧化的競爭高地，小米一直非常重視，投入也非常大。「三年前，小米就立了flag，要在2024年底進入（智慧駕駛）第一陣營。」

雷軍介紹，小米SU7 Ultra量產車整車加長到5.1公尺，車寬1.9公尺，最大馬力1548匹，搭載與原型車相同的動力系統，可街可賽，堪稱「西裝暴徒」。

雷軍指出，小米SU7 Ultra量產版車型新增整套空氣動力學套件，加速到100公里僅需1.97秒，設計最高時速350公里。

雷軍提到，為了做好汽車，３年前他強制要求小米全部中高層進行賽道培訓，考取賽車駕照。他提醒，大家在日常行駛時要限制馬力，要敬畏速度，不要在馬路上耍強鬥狠。

雷軍透露，小米智能駕駛城市領航30日開啟全量推送。小米智慧駕駛的端到端大模型，車位元到車位元，VLM視覺語言大模型將于11月底開啟定向邀請內測，12月底先鋒版開始推送。

快科技報導，小米SU7 Ultra原型車28日首次征戰紐北，圈速成績為6分46秒874，成為紐北全球最速四門車。業內普遍認為，作為小米打造的頂級性能車，小米SU7 Ultra原型車打破了國外豪華品牌壟斷的紐北圈速紀錄，讓中國車第一次站在了世界之巔。

雷軍介紹，小米SU7 10月的交付量已經突破2萬輛，代表小米SU7將超過特斯拉Model 3成為中大型純電轎車銷冠，甚至是成為不限能源形式的中大型轎車銷量前三甲。

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