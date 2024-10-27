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氨氣雖可減碳 但成本高昂 安全性堪慮

張大仁
氨氣成本高又具危險性，但航運業仍積極開發以迎合減碳目標。（路透）
氨氣成本高又具危險性，但航運業仍積極開發以迎合減碳目標。（路透）

在世上最大散裝出口港口之一的西澳，托運人上個月安全地完成了第一次將氨氣從一艘船移到另一艘船的作業，這是對以氨氣作為船用燃料推動清潔能源的一次關鍵考驗。

第一批由氨氣驅動的貨船將於2026年投入使用，這是航運業正在採用的幾種替代方案之一，目的是減少占全球排放量近3%的碳足跡。

不過，與液化天然氣(LNG)、甲醇和生物燃料等其他燃料相比，氨氣作為運輸燃料面臨重大的成本和安全障礙。

氨氣的優點在於它是無碳的，如果用再生電力生產的氫氣製成，它本身就是一種零排放燃料。

但對於這個通常用於化學肥料和炸藥的產品來說，安全性是一個巨大的挑戰。

礦業巨頭力拓集團商業營運主管巴拉金(Laure Baratgin)表示：「目前，缺乏監管、船舶氨氣的使用經驗和毒性，構成了主要的安全障礙。」

全球最大鐵礦石生產商力拓是Dampier最大的出口商，氨氣轉運試驗也在那裡進行。該公司船隊使用傳統船用燃料或LNG的雙燃料散裝貨船，但尚未租用或訂購氨燃料船舶。

巴拉金指出：「在我們以及我們的合作夥伴、產業和社群對風險得到充分控制的信心之前，我們將尋求租用氨雙燃料船，具體時間仍不確定。」

其他托運人也猶豫不決。截至2024年，全球僅訂購了25艘氨雙燃料船，落後於同年至少722艘LNG燃料船和62艘甲醇燃料船的船隊，其中包括訂單和已投入營運的船舶。

目前只有兩艘較小的氨燃料船正在服役，其中包括日本的拖船。

危險特性

為船舶加油或接駁加油對氨氣造成了特殊的挑戰。氨氣可能導致急性中毒，並對皮膚、眼睛和呼吸道造成損害。

三井商船株式會社船用燃料部門總經理Yoshikazu Urushitani表示，除了油箱洩漏之外，「最大的風險是加油作業期間的洩漏」。

全球海上脫碳中心(GCMD)的一項研究條列出400種與氨氣相關的風險，並表示可以透過在檢測到洩漏時緊急釋放接頭關閉系統等措施來緩解這些風險。

該組織正在針對氨氣洩漏制訂詳細的應急計劃，因氨氣洩漏比石油洩漏更難控制。

GCMD執行長Lynn Loo表示：「對於石油，你會看到它，它會停在那裡並在水中擴散。但氨氣則是會在空氣中消散。」

日本郵船株式會社(NYK)已同意建造世上第一艘以氨氣為燃料的中型氣體運輸船，並開發專門用於氨氣加注的設備。

NYK新一代燃料業務集團總經理Takahiro Rokuroda表示，航運業需要為海員制訂安全管理燃料的準則。

新加坡是世上最大船舶加油中心，已邀集相關企業司研究氨氣用於發電和加油的可行性，並正在制訂氨氣添加標準。

高昂的成本

成本必須大幅下降才能使氨氣更具競爭力。

產業數據顯示，由於海洋部門的供應有限，而且能量密度比傳統燃料低約兩倍半，用氨氣為船舶提供動力的成本可能比傳統燃料高出2到4倍。

Loo說：「如果想行駛同樣的距離，只能攜帶大約兩倍半的燃料，或者必須更頻繁地加油，以便有足夠的燃料來完成這次航程。」

引擎製造商瓦錫蘭表示，由於燃料具有腐蝕性，氨氣引擎也需要額外的維護。

話雖如此，美國船級社(ABS)預測，到2050年，氨氣將占船用燃料的三分之一左右。

船用燃料供應商Peninsula營運長麥克萊恩(Kenny MacLean)表示：「在我們100%確定所有風險均已得到妥善控制之前，我們當然不會將任何產品推向市場。」

石油 日本 新加坡

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