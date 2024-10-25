美股三大指數齊揚 台積電ADR漲近3%

受美債殖利率下滑推動，美股25日早盤三大指數齊揚。路透

隨著美債殖利率 回穩，美股 三大指數25日早盤齊揚。交易員也試圖從企業相繼公布的財報中，為市場前景理出頭緒。

道瓊工業指數早盤漲208點，或0.5%，史坦普500 指數漲0.9%，那斯達克指數漲1.5%。費城半導體指數漲2.25%，台積點ADR漲近3%；輝達開高走高，漲2%。

美國勞工部24日公布上周初領失業救濟人數僅22.7萬人，比前一周大幅下滑，且低於市場預期的24.2萬人。美債十年期殖利率23日突破4.25%大關後，由前三個月的高點跌落。

Coach母公司Tapestry併購Michael Kors母公司Capri一案遭法官封殺，拖累Capri25日早盤摔45%；Tapestry漲13%。

Hoka跑鞋母公司Deckers Outdoor上季財報與財測亮眼，早盤一度漲近13%；Skechers也上調全年財測，早盤一度漲1.88%後翻黑，跌0.2%。

美股本周動盪，史坦普500和道指均將終結連六周周線漲勢，那指預料將是連續七周收紅。

德意志銀行Henry Allen說，「投資人態度仍趨謹慎，因市場將迎來關鍵的兩周，包含再一波企業財報，下周五的就業數據，以及總統大選」。