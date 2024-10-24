策略師：美股牛市最大威脅來自日本

一位華爾街投資策略師警告，讓美股牛市洩氣的最大威脅，可能來自日本。(路透)

美國股市連跌三天，主要受美國公債殖利率 升抵三個月高峰影響，但基於史坦普500指數今年來已大漲22%，投資 人不確定美股只是暫時回檔整理，還是多頭走勢進入尾聲。一位華爾街投資策略師警告，讓美股牛市洩氣的最大威脅，可能來自日本 。

這令人回想起7月底至8月初的市場動盪，當時美股隨著日圓勁升引爆日圓利差交易（yen carry trade）平倉潮而重挫，科技股跌勢最慘。不過，現在市場對日圓利差交易完結的疑慮已蒸發殆盡--美元兌日圓匯價已從9月中的低點翻揚9%，那斯達克100 ETF（QQQ）自8月5日以來已大漲12%。

MarketWatch報導，BCA Research旗下Counterpoint首席策略師喬許指出，日本實質（經通膨調整）利率若是走高，可能戳破美國科技股泡沫，反之亦然。

喬許指出，日本經通膨調整的政策利率現在只有負2.3%，與美國實質政策利率的差距達到5.4%；而2022年迄今，日本與美國實質利率的差距已陡降12個百分點！他說：「就兩個大型經濟體的實質政策利率而言，利差在這麼短的時間降這麼多，是前所未見的極端情況。」

喬許認為，日本實質利率深陷負數領域，已助長他所謂的「人工智慧（AI）股泡沫」。

據他觀察，美國科技股估值與美元兌日圓匯價之間，存在密切的關聯性。投資人對7月底/8月初的市場動盪應該記憶猶新，當時日本銀行（央行）意外升息，加上美國就業報告比預期弱，導致一波日圓利差交易平倉潮狂湧。

現在情況似乎顛倒過來：美國就業報告強得出人意料，而日銀升息腳步停頓。

喬許指出，10月4日公布的美國9月非農就業報告超強，導致市場降低對聯準會（Fed）日後降息幅度的預期，美國公債價格應聲下跌、走向相反的殖利率回升。但吊詭的是，美國科技股估值竟然「再度膨脹」。他說：「理由是，情況正好是8月2日公布就業報告後的鏡像：相對於美國而言，日本實質利率降到更深的負值，重燃投資人借入日圓資金、錢進美國科技股的熱潮。」

喬許表示，由此可歸納出下列三個結論：

一、假如日圓相對於美國的負實質利率難以為繼，那麼日圓對美元的相對弱勢也一樣。

二、現在做多日圓，是防範美國科技股走跌的絕佳避險操作。風險可能是雙向的：日本相對於美國的利率一旦走高，可能讓美股洩氣；另一方面，AI憧憬萬一破滅，投資人可能又會連忙賣掉當初用日圓融資買進的美國科技股，連帶推升日圓。

三、他建議加碼美國小型股、減碼美國科技股。