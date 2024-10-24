金磚之父：中印沒認真合作 金磚國要挑戰美元癡人說夢

發明「金磚四國」一詞的高盛前首席經濟學家歐尼爾。（路透）

發明「金磚四國」（BRIC）一詞的高盛前首席經濟學家歐尼爾（Jim O'Neill）表示，只要中國和印度 仍然齟齬不合，並拒絕貿易合作，金磚國家挑戰美元的想法只是「癡人說夢」。

歐尼爾接受路透訪問表示，金磚國家（BRICs）能真正成為全球經濟俱樂部的想法，顯然就像七大工業國集團（G7）一般不切實際，「他們把自己視為某種替代性全球組織，這非常令人不安，因為顯然不可行」。

他認為，金磚國家峰會「基本上就是一個象徵性的年度集會，讓重要的新興國家、尤其是俄羅斯 這類喧鬧的國家，以及中國能夠齊聚，強調加入沒有美國參與的聯盟有多美好，以及全球治理還不夠好」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

歐尼爾坦承，他的「額頭將永遠留下『金磚之父』烙印」，但他說，金磚國家集團過去15年來的成就微乎其微，若少了美國和歐洲，不可能真正解決全球問題，一如若西方陣營少了中國、印度、俄羅斯及巴西 ，也不可能真正解決全球問題。

在今年的金磚國家峰會上，俄國正試圖說服金磚國家建立一個不受西方制裁的國際支付替代平台，67歲的歐尼爾表示，從他開始金融生涯時，大家就在討論美元的替代選項，但從來沒有任何有潛力挑戰美元的國家認真推動，任何形式的金磚貨幣都將嚴重依賴中國，俄國和巴西不會成為重要組成。

他說，如果金磚國家想認真處理經濟事務，「何不真誠地追求降低彼此貿易的關稅」？他說，「我只有在看到跡象顯示兩大要角中國和印度實際真正試圖對某事達成共識，而非實質試著相互對抗時，才會認真看待金磚國家」。

歐尼爾說，20國集團（G20）已成為全球治理的中流砥柱，因為美國和中國2015年來便轉向閉關自守，金磚國家則缺乏明確目標，也應涉及人類的重大議題，包括尋找對抗傳染病的疫苗或藥物，但讓更多國家加入金磚國家，將提高取得任何成就的難度。

2001年，時任高盛首席經濟學家的歐尼爾在一篇研究報告哩，把巴西、俄羅斯、印度和中國的英文名稱首字母組合成「BRIC」，提出「金磚四國」概念，強調了巴西、俄羅斯、印度和中國的龐大成長潛力，須改革全球治理結構，納入這些國家。

之後俄國、印度及俄羅斯開始舉行更正式的峰會，最終納入巴西，並不斷擴充成員，陸續八入南非、埃及、衣索比亞、伊朗及阿拉伯聯合大公國等國，沙烏地阿拉伯尚未正式加入。