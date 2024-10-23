10年期美債殖利率續升 道指跌逾400點 9月初來最糟單日表現

美股大跌，道瓊工業指數創一個多月以來最糟單日表現，因美國公債殖利率上升打壓了市場情緒。路透

美股 大跌，道瓊工業指數創一個多月以來最糟單日表現，因美國公債殖利率 上升打壓了市場情緒。

史坦普500指數下跌53.78點或0.92%收5797.42點。道指暴跌409.94點或0.96%收4萬2514.95點，為9月初以來最糟單日走勢。那斯達克指數下跌296.48點或1.6%收1萬8276.65點。

道指和史指均連續第3個交易日下跌。

指標10年期公債殖利率觸及盤中高點，突破4.25%，達到7月26日以來的最高水準。

即使在聯準會9月開始降息之後，過去一個月美國公債殖利率仍在飆升。有些人指出最近的經濟數據是推動金價上漲的一個因素，而另一些人則指出，在川普第二任總統期間，美國財政赤字可能會增加。

西北互助財富管理公司投資 長舒特表示，「對我來說，這一切都與利率上升的影響有關。市場正在重新定價聯準會大幅降息的可能性。」「經濟的某些部分尚未感受到利率上升的影響，但利率保持在較高水平的時間越長，經濟的不同部分就越需要根據這一現實重新定價；經濟已經失去平衡。」

他表示，美股最被高估的部分是大型股，並補充說，由於經濟衰退風險仍然存在，市場短期內將出現回檔。

大型股承壓，蘋果和輝達(Nvidia)分別下跌2.16%和2.81%。Meta Platforms下跌 3.15%，而Netflix和亞馬遜則下跌1.96%和2.63%。

道瓊成分股麥當勞下跌5.16%。美國疾病管制與預防中心(CDC)22日晚間表示，與這家速食巨頭的Quarter Pounder漢堡有關的大腸桿菌爆發已導致10人住院治療，1人死亡。

富國銀行(Wells Fargo)表示，美股可能已經在2024年累積不少收益，但這並不意味著投資人應該放棄股票。

富國銀行投資研究所所長克朗克(Darrell Cronk)在給客戶的報告中表示，股市近期上漲空間不大，但明年可能會再次上漲，「我們的預期是，由於經濟、政治和地緣政治的不確定性持續存在，股市短期內可能難以大幅突破近期高點。」

他繼續說道：「考慮到對2025年的展望，我們將股市近期的疲軟時期視為潛在的機會，該展望預計將出現廣泛的復甦，從而支持收入成長的改善和獲利率的擴大。」

富國銀行將史指今年年底目標區間定在5300至5500點，低於22日收盤點。

富國銀行表示，Carvana最近的優異表現可能會持續下去。分析師藍茲(David Lantz)將這家二手車零售商的目標價從175元調升至250元，相當於較22日收盤價上漲超過25%，理由是基本面有所改善。今年以來，該 股上漲超過300%。

藍茲寫道：「該股表現出色，自8月以來上漲31%，而史指只上漲4%，但我們仍看好第3季，並看到單位銷售和調整後EBITDA上漲，跡象顯示基本面改善和庫存選擇增加。」

貝爾德指出，Quest Diagnostics可能會在明年之後加速成長。該公司將其股評級從中性調高至跑贏大盤，更新後的目標價較22日收盤價上漲超過15%。

分析師考德威爾(Eric Coldwell)認為Quest Diagnostics的實驗室基本面仍然強勁，並預計該公司將繼續占有實驗室領域的市占率。預計從長遠來看，有機收入至少會成長3%左右。

他說，「我們相信，這些穩健的成長率將由擴大的管理式醫療網絡訪問、與醫院更深層的關係以及該市場的相關實驗室壓力，以及對客戶體驗、消費者發起的測試和臨床加盟經營的投資共同推動。」「併購可能會促進成長，專業實驗室服務交易的強勁吸引力也將增強，而這些交易的趨勢正在增強。」

考德威爾也認為潛在的醫療保險報銷改革和該產業更全面的「有利」趨勢是成長的催化劑，「在宏觀和地緣政治不確定性的情況下，我們看好該股提供的安全和成長機會，為2025年穩定的定價、核心銷售成長、更高的交易前景。」

Quest股價小跌0.22%。今年以來漲幅超過11%。