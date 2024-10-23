我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接受選民提問 強調執政非拜登政府延續

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

越南民眾瘋網購 前3季消費89億美元成長近4成

中央社河內23日專電

越南民眾瘋網購，今年前3季，越南消費者在5大主要購物網站上已經花費約89億美元，較去年同期成長了37.6%。

越南民智報（Dan Tri）報導，根據越南電商數據公司Metric的報告，今年前3季，越南的電商市場繼續維持積極成長的趨勢。

具體而言，蝦皮（Shopee）、Lazada、Tiki、TikTok商店與Sendo這5大網購平台今年前3季，在越南市場的銷售額達到227.7兆越南盾（約89億美元）、年增37.6%，且越南消費者在第3季就買了84兆越南盾、年增15.9%。

其中，TikTok商店與蝦皮的銷售額成長最多，分別成長110.6%與11.3%。值得注意的是，TikTok商店銷售額為去年的2倍，Metric認為，TikTok商店的成功得力於將購物和娛樂結合的策略。

在第3季，20萬越南盾以下的低價商品銷售成長強勁，占總銷量逾半、成長9%；10萬越南盾以下商品銷售成長5%；價格介於10萬至20萬越南盾的商品銷售增加4%。

Metric的報告還說，中國的購物網站正加速進入越南。具體來看，拼多多海外版Temu最近正式加入，1688電商平台iOS版已經支援越南語。至於淘寶雖然還沒有越語版，但商品已經可以運送到越南。

愈來愈多的購物平台開始進到越南，帶動電商銷售額大幅成長，但小商家所面臨的競爭愈來愈強、利潤也變薄。

一名在蝦皮賣手機殼3年多的越南商家表示，現在的競爭壓力前所未見。尤其過去1至2年內，中國商家將大量的低價手機殼上架至蝦皮、Lazada和TikTok商店，她覺得生意變得難做。

越南 TikTok 電商

上一則

川普諷聯準會主席爽缺 歐洲央行總裁邀訪

下一則

10年期美債殖利率續升 道指跌逾400點 9月初來最糟單日表現

延伸閱讀

越南被傳有意加入金磚陣營 總理率團赴俄國與會

越南被傳有意加入金磚陣營 總理率團赴俄國與會
越南民眾蓋房子挖到烈士亂葬崗 埋葬方式極其殘忍

越南民眾蓋房子挖到烈士亂葬崗 埋葬方式極其殘忍
全球退休金制度 台灣輸大陸、越南排39名

全球退休金制度 台灣輸大陸、越南排39名
惠譽：川普若當選 中韓越南GDP恐下滑1%

惠譽：川普若當選 中韓越南GDP恐下滑1%

熱門新聞

台積電。（記者黃仲裕／攝影）

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

2024-10-22 14:30
輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

2024-10-23 08:10
由於美國國債殖利率上升以及投資人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。美聯社

美債殖利率走升 觀望最新財報 道指大跌逾300點

2024-10-21 16:46
麻省理工學院教授艾塞默魯是2024年諾貝爾經濟學獎三位得主之一。美聯社

新科諾貝爾獎得主示警：3股巨浪來襲將掀美國經濟風暴

2024-10-18 09:34
彭博資訊報導，台積電已查出是哪位客戶將晶片轉供華為。 (路透)

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

2024-10-23 22:03
美國前總統川普。美聯社

川普若勝選市場會怎樣？比特幣狂歡、這資產很慘

2024-10-18 13:59

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝