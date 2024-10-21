美債殖利率走升 觀望最新財報 道指大跌逾300點

由於美國國債殖利率上升以及投資人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。美聯社

由於美國國債殖利率 上升以及投資 人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。

史坦普500指數下跌10.69點或0.18%至5853.98點。道指下跌344.31點或0.8%收4萬2931.6點。那斯達克指數意外上漲50.45點或0.27%收1萬8540.01點。

由於對長期利率上升的擔憂加劇，消費者和房屋建築商股票跌幅最大，Target下跌3.78%，Builders FirstSource下跌5.2%；Lennar也下跌4.39%。

10年期公債殖利率大幅上漲近12個基點至4.19%。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「債券殖利率繼續回升，這意味著投資人現在認為聯準會將放慢降息速度，因為經濟仍然具有韌性。」「因此，聯準會可能會更難在未來一年左右將通膨率降至2%的目標水平。」

本周，獲利財報將成為關鍵，史指中約有五分之一的公司將公布業績。其中包括特斯拉、可口可樂和通用航太。

到目前為止，財報結果好壞參半。FactSet數據顯示，在約14%的史指企業中，有75%已經公布第3季業績超出預期。近幾個月來，分析師大幅下修本季獲利預期。

史托佛說：「我不認為我們正處於獲利衰退或類似情況的開始，但門檻已經設定得非常非常低，很少有人會從地下室窗戶掉下來受傷。」「因此，由於獲利如此低，這很可能將是過去62季中實際業績超過季末預期的第60季。」

即使如此，投資人大多仍樂觀地認為股市仍有進一步上漲的空間，但也注意到估值過高，尤其是在美國總統大選之前和地緣政治風險上升的情況下，也可能意味著進一步的波動。

史指和道指18日創下歷史新高，連帶讓這兩個基準指數連續第6周上漲。

摩根大通認為一些近期催化劑會導致小鵬汽車大幅上漲。

分析師Nick Lai對這家中國電動車製造商給予加碼評級，在最新發布的長達17頁報告中將小鵬汽車列入華爾街銀行的積極催化劑觀察名單，該股上漲3.15%。他的目標股價較18日收盤價上漲約34%。

他寫道：「除了對年底的積極產業立場，即2024年第4季太陽能發電環比成長35%，而經季節性調整後約為20%之外，小鵬汽車即將推出的新產品策略、先進的內部技術以及穩健的第3季獲利，以及第4季車輛交車的強勁，應該足以完全支撐其股價。」

歷史數據顯示，史指近期的連漲走勢預示著未來的表現良好。

史指已連續第6周上漲。卡森集團的研究發現，自1950年以來，如此長時間的連周上漲已經出現過51次。

根據卡森集團的數據，在連續上漲6周一年後，史指平均上漲11.1%；超過86%的時間都走高。

德意志銀行認為美國運通有著光明的未來。該公司維持對該信用卡公司的買入評級，將目標價從270元調升至310元。更新後的預測比美國運通18日收盤價高出約12%。

今年以來，美國運通股價飆升43.77%。分析師德佛里斯(Mark DeVries)將這種優異表現部分歸因於該公司「被視為在不確定的宏觀環境中安全的避風港，而且還因為市場對其每股獲利成長演算法的持久性越來越有信心」。

不過，他認為，該股目前的估值頗具吸引力，如果宏觀經濟狀況改善，該股將有更大的上漲潛力，該公司已經證明，9%的收入成長，再加上穩健的營運槓桿和健康的股票回購，足以產生中雙位數的核心每股獲利成長。」「我們相信這足以支持約20倍的本益比，略高於目前的交易水平；根據對2025年每股獲利15.6元的最新預測，這使我們的目標價達到310元。」

雖然美國總統大選局勢緊張，難分勝負，但瑞銀仍對股市持建設性態度，並認為任何波動性上升都不會損害強勁的市場。

瑞銀全球財富管理主管馬切利(Solita Marcelli)表示：「由於雙方在可能決定結果的任何關鍵搖擺州都沒有明顯優勢，因此這場競爭仍然勢均力敵，預計未來幾周隨著不確定性的增加，波動性將會加劇。」「但我們也認為潛在的波動不太可能破壞股市的積極基本面，同時提醒投資人不要根據預期的選舉結果輕易更動投資組合。」