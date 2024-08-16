川普或賀錦麗誰勝選 將決定明年Fed利率3路徑走哪條

投資人緊盯美國總統選戰的發展，因為11月5日選出的是川普總統或賀錦麗總統，將攸關世界最大經濟體、聯準會（Fed）貨幣政策以及金融市場未來走向。美聯社

投資人緊盯美國總統選戰的發展，因為11月5日選出的是川普 總統或賀錦麗總統，將攸關世界最大經濟體、聯準會（Fed）貨幣政策以及金融市場未來走向。

道瓊社報導，ING Bank分析師團隊指出，若選舉結果是「川普2.0」，那意味減稅、關稅 ，以及通膨壓力。如果是賀錦麗上台執政，她的政府或許傾向收緊財政政策，而且更可能提高企業稅和財富稅，那將導致成長減緩，也會升高Fed大幅降息的機率。

ING根據三種可能的選舉結果，推斷下列情境：

一、川普大獲全勝：如果這位美國前總統二度入主白宮，而且共和黨也拿下參議院多數席，投資人可期待減稅、調高關稅，矛頭尤其指向中國大陸。

減稅可促進經濟成長，製造業者鮭魚返鄉則能強化經濟動能，並助長消費者支出。

可能的結果是：通膨將維持在高於Fed的2%目標，迫使Fed把政策利率維持在高檔更久。

共和黨橫掃國會參、眾兩院，是美元後市最看多的選舉結果。鬆綁財政政策、收緊貨幣政策，以及提高關稅，都傾向推升美元。

至於油價 後市，減稅可能促進需求，帶旺經濟，加上政策強調美國能源自給自足，久而久之將對油價構成壓力。

二、川普受約束：如果川普在總統大選勝出，但民主黨持續掌控參院，那麼川普第一任推出的2017年減稅案也許可獲得展延。不過，民主黨可能擋下給企業和富人大幅減稅的計畫。提高關稅和延長減稅，可能重燃通膨顧慮，使Fed在2025年避免大幅降息。

民主黨掌控參院，可能迫使川普在財政政策上讓步，川普2.0初期焦點轉向貿易和外交政策。ING認為，川普可能採取更強烈的保護主義立場，到2025年中，美元可能比現在更強勢。

川普2.0初期重心若擺在外交政策，可能導致中東緊張情勢緩和，有助於壓低油價。若能促成俄羅斯與烏克蘭達成和平協議，油價到2025年底都易跌難漲。

三、賀錦麗勝選：如果民主黨贏得白宮和參院，賀錦麗可能更傾向讓川普的減稅措施到期失效，並加重企業稅和財富稅。她也可能設法鼓勵製造商把生產線遷回美國，但或許會採取以獎勵為主的做法，有別於川普走關稅路線。

在總體經濟層面，收緊財政政策可能衝擊經濟成長，但物價壓力也會比倘若川普勝選來得輕。這應能緩和通膨疑慮，如此一來，Fed就更能放手寬鬆貨幣政策。成長趨緩的展望也可能壓抑油價。