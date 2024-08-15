韓半導體業高層「薪」情普遍低落...他已連七年未支薪

三星董事長李在鎔2017年宣布要進行企業改造，以加強管理透明度，並表示自己將不領取任何薪水，到了2024年上半年依然如此。 美聯社

根據南韓 財團公布的今年上半年薪資報告，三星 電子董事長李在鎔已連續七年不支薪；南韓半導體業其他高層主管「薪」情也好不到哪裡去，許多人遭大減薪。

韓國先驅報報導，南韓兩大晶片 製造商三星和SK海力士，被認為是該國薪資最高的公司之一，但在全球晶片銷售低潮之際，這兩家公司主管的上半年薪資都被削減20%～30%。

據三星14日公布的報告，今年5月被撤換的前三星半導體主管慶桂顯，上半年薪資為7.3億韓元（53.7萬美元），低於去年同期的9.54億韓元。監督記憶體晶片事業的三星總裁李禎培，也被減薪25%至6.1億韓元。

SK海力士副董事長朴正浩上半年薪資則為31.7億韓元，低於去年的50.5億韓元；他的薪資也包括來自SK集團旗下投資公司SK Square的薪水，他擔任該公司副董事長到今年3月。

雖然這兩家晶片大廠今年的獲利都好轉，但主管薪水卻因去年的嚴重虧損而受到重擊。三星去年光是晶片事業，營業損失達逾14兆韓元，SK海力士則虧損7.73兆韓元。不過三星家電和手機部門主管，上半年薪資都接近持平。

在南韓四大財閥領導人中，三星董事長李在鎔今年延續他2017年來的不支薪做法，當年他宣布要進行企業改造，以加強管理透明度。

SK集團董事長崔泰源上半年從SK海力士和SK控股獲得薪資30億韓元。現代汽車集團董事長鄭義宣上半年薪資為37.1億韓元，比去年同期增加約5.32億韓元。樂金（LG）集團董事長具光謨包含年度獎金，獲得58億韓元。