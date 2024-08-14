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Fed降息後美股後市如何？策略師：照1995軌跡走前景好

編譯湯淑君／綜合外電
市場普遍預期，美國聯準會（Fed）9月將啟動降息循環，這令人聯想起經濟大環境與今日相似的1995年夏季情景，呈現的景況可能令投資人欣喜。路透
市場普遍預期，美國聯準會（Fed）9月將啟動降息循環，這令人聯想起經濟大環境與今日相似的1995年夏季情景，呈現的景況可能令投資人欣喜。路透

市場普遍預期，美國聯準會（Fed）9月將啟動降息循環，這令人聯想起1995年夏季情景，那年在時任Fed主席葛林斯班掌舵下，Fed也展開一連串降息。如果鑑往能知來，參考當年降息列車啟動後的美股走勢，或許可預見未來數月可能的發展。

MarketWatch報導，1995年的降息循環適逢美國通膨減緩，而且伴隨著經濟「軟著陸」，最重要的是未演變成經濟衰退。這情景與現況近似。

富國銀行投資研究所全球股票策略師哈佛蘭德說：「（與1995年降息循環）類似處夠多，足以提供一幅路線圖，未來數季企業盈餘和股價走勢可能這麼走。」

這幅路線圖根據彭博歷史數據製作而成，呈現的景況應會令投資人欣喜。

葛林斯班的Fed在1995年7月6日開始降息。一個月後，美股史坦普500指數上漲2.3%；三個月後漲幅達7.2%；六個月後漲幅為14.1%；12個月後，漲幅擴大到23%；18個月後漲幅更達到41.4%。以上漲幅數據從1995年7月5日收盤算起。

不過，當年中、小型股的漲幅相形見黜，類股表現也強弱不一。

漲勢最強的是金融股，啟動降息一年後漲幅達30.3%，18個月後漲幅更倍增至64.4%。哈佛蘭德認為，金融股今年在Fed降息後也可望表現出色。他最近已調高對金融股的投資評等。

有趣的是，資訊科技（IT）類股在Fed降息之前漲勢最猛（降息之前六個月漲42.7%，前三個月漲25.9%，前一個月漲7.9%），但在首次降息後的六個月回跌3.8%，歷經一番回檔整理，到降息過了一年半後，才以46%的漲幅重返領漲股行列。

哈佛蘭德說：「如果IT類股在即將來臨的寬鬆循環走的路徑類似，我們將找機會調高評等，畢竟這類股有高於市場水準的成長展望可期。」

當然，今昔對照仍有一些差異。例如，現在這波貨幣政策周期所見的通膨峰頂比當年高出甚多，而且Fed利率維持峰頂水準歷時也更久。

但哈佛蘭德指出，富國銀行研究團隊仍認為，美國經濟將會避開衰退，而且成長動能將逐漸增強直到2025年底。這種展望，加上更寬鬆的金融情勢，應會支持企業盈餘持續成長、美股漲勢延續。他表示，美國大型股中的優質公司後市尤其看俏。

降息 投資 美股

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