等待通膨數據 股指平盤震盪 輝達漲4%推升那指

投資人等待重要的通膨數據，美股收盤仍維持上周稍晚時的走勢。(美聯社)

美股來回震盪，由於投資 人等待重要的通膨數據，收盤仍維持上周稍晚時的走勢。

史坦普500指數上漲0.23點至5344.39點；盤中一直在小幅上漲和下跌之間交替。那斯達克指數上漲35.31點或0.21%收1萬6780.61點；輝達 上漲4.08%，推動科技股指數攀升。道瓊工業指數下跌140.43點或0.36%至3萬9357.01點。

即將發布的通膨數據對於波動加劇後仍然緊張不安的市場至關重要。14日公布的7月消費者物價指數(CPI)報告將成為判斷美國經濟健康狀況的關鍵線索，並決定投資人在7月疲軟的非農就業報告導致近期拋售之後是否仍會感到不安。

RBC Capital Markets全球股票策略主管卡爾瓦西納(Lori Calvasina)表示：「我們對8月5日短期底部已經形成或接近形成持樂觀態度。」她指出，在上周的暴跌後，史指守住了重要的技術水平。

主要股指雖然當周擺脫了小幅下跌，但收復了上周初的大部分跌幅。

華爾街也關注13日的7月生產者物價指數(PPI)報告。7月零售銷售數據也將於15日公布。

Grasso Global執行長格拉索(Steve Grasso)表示，輝達股價短期內可能會回到120元，「這絕對是一隻動量股。」「而且很快就會看到120元。」

他指出，12日交易盤中距離115元只是「眨眼間」。

在今年稍早出現瘋狂上漲之後，部分投資者對最近的人工智慧(AI)交易持謹慎態度。輝達第3季至今股價下跌超過11%，但今年來仍上漲121%。不過上周收盤價仍較52周高點下跌超過25%。

格拉索表示，輝達擁有龐大的市占率和「穩健」的基本面。但他也確實承認，整體市場可能需要表現良好，輝達才能回到120元水平，「我認為你會看到更高的價格。」但是，「我認為市場必須表現良好」。

富國銀行證券(Wells Fargo Securities)股票策略主管哈維(Chris Harvey)認為2024年下半年通訊服務業存在巨大機會，「它的確出現了修正。」「現在有良好的估值、良好的基本面和積極的走勢，從現在到年底，投資人可以在通訊服務類股以及許多此類公司中賺錢。」

今年至今，通訊服務類股漲幅為20.52%，在所有類股中漲幅最大。相較之下，史指今年上漲約12%。

哈維也指出，即使在7月走勢輪動至小型股，現在也不是投資人買進小型股「逆勢操作」的時候，因為這些股票屬於高風險股票，缺乏強勁的基本面。

摩根史坦利投資管理公司資深股票投資組合經理鄧恩(Aaron Dunn)認為，公用事業的需求將出現轉折點，從而推動該行業的發展，「我們正處於這個國家用電需求的邊緣，無論是否與數據中心需求有關。」「為了實現這個目標而必須進行的所有投資也非常重要。」

史指公用事業部門今年至今上漲18.77%，高於大盤12%的回報率。

富達投資公司全球宏觀總監蒂默表示，即使上周股市下滑，股市的環境仍然有利。他指出，獲利成長加速以及今年降息的可能性對市場構成支撐，「總而言之，這對股市來說是一個非常好的背景。」「即使最近幾周出現一些不穩定的情況。」

由於醫療保險 支出激增以及高利率的持續負擔使美國財政狀況黯淡，聯邦政府2024年赤字在7月超過1.5兆元。

由於本月缺口2437億元，全年預算赤字總額躍升至1.52兆元，導致聯邦總債務達到35.1兆元；6月赤字略低於710億元。

本月醫療保險費用飆升至920億元，是6月的4倍多。

淨利息支付、即政府支付給債務持有人的利息與政府收取的投資利息之間的差額，7月為810億元，全年目前為7630億元，領先社會保障之外的所有其他類別。