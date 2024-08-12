小米手機首次躍居拉美市場第二 這品牌賣得最好

小米手機首次躍居拉美市場第二。（中通社）

小米 手機出貨量首次躍居拉美市場第二名！出貨量達到620萬支，大增35%。

快科技報導，市場分析機構Canalys報告顯示，2024年第2季，拉美地區智慧手機市場連續四個季度實現雙位數增長，出貨量達3,350萬支，年增20%。

其中，三星 由於A系列手機的推動，年增9%，出貨量增至1,020萬支，以30%的市占率位居榜單首位。

小米則首次躍居拉美地區第二名，市場占比19%，出貨量年增35%達620萬支，在該地區創下歷史最高記錄。

摩托羅拉位列榜單第三名，有著570萬支的出貨量，佔據17%的市場，但出貨量年降1%。

中國傳音手機則以9%的市場占有率，位列榜單第四位，出貨量達320萬支，年增52%。此外，榮耀本季度在該地區表現同樣出色，年增47%，出貨量達170萬支，市場占有率5%，位列榜單第五。

Canalys高級分析師Miguel Pérez表示，各大廠商憑藉高性價比的產品定位和激進的定價策略，刺激消費者儘早更換新的手機，這些因素還決定了當前各廠商之間的競爭態勢，大部分市場參與者著眼於推出低價、具有吸引力的產品配置，平均售價（ASP）跌至自2021年第2季度以來的最低點，就很好地說明了這一點。