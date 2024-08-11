美股本周是否又顛簸？投資人屏息等待這一數據

投資人正在觀察美國消費者是否出現消費放緩跡象。圖為紐約購物中心Oculus World Trade Center。（歐新社）

金融市場上周遭遇上沖下洗後，本周美股將面臨一連串經濟數據與財報消息考驗，其中最受矚目的，是美國周三將公布7月消費者物價指數（CPI），交易人士希望這份報告能為聯準會（Fed）在9月降息鋪路。

除了CPI數據凸顯最新通膨情勢外，還有周四將出爐的美國7月零售銷售，以及沃爾瑪財報，投資 人將判斷美國家庭是否面臨更多高通膨、高利率帶來的壓力。

美銀全球研究分析師團隊表示：「在硬著陸風險相關疑慮引爆短暫的『威利狼時刻』（意味美國經濟步入衰退後將急劇崩跌）之後，金融市場暫趨穩定。從現在開始，數據將向我們闡明經濟狀況：是逐步減緩還是劇烈減緩。」

7月CPI數據照例將對股市和聯準會產生影響，但投資人這回更加留意這項數據，是擔心出現任何經濟減緩與通膨放緩程度不足的訊號，將導致股市陷入混亂。

華爾街日報訪調的經濟學家預期美國7月整體通膨率年增率維持在3%，剔除波動較大的糧食與能源價格後，核心CPI將從6月的3.3%減緩至3.2%。

摩根士丹利投資管理公司全球市場部門主管溫斯坦（Brian Weinstein）表示，通膨將維持在高於Fed目標的水準一段時間，「在汽車保險和房屋保險等一些痛苦領域顯然存在通膨，尤其是在出現人口大幅增長的地區，這會讓消費者每個月都得拿出錢」。

溫斯坦也提到地緣政治衝突的不確定性和2024年美國總統候選人經濟計畫的不確定性，足以使通膨難以回落至2%以下。

在今年上半年，Fed希望降低物價壓力、同時維持經濟暢旺的計畫表現良好，但在過去幾個月情勢有了轉變，消費型公司開始顯現一些消費支出減緩的早期訊號。

精品巨擘LVMH上月公布第2季在日本除外亞洲業務銷售下滑，該業務占集團上半年30%的營收；麥當勞 上周公布的財報顯示，通膨壓力迫使消費者錙銖必較，尤其是較低收入家庭；民宿訂房平台Airbnb預期休閒旅遊減緩，消費者對於預訂房間縮手，以因應經濟展望不確定性。

通膨持續數年之久，加上Fed先前緊縮貨幣政策，已經導致美國家庭用光在新冠疫情期間積累的存款。許多消費者在採購時變得更加精打細算。

Hirtle Callaghan投資長康格（Brad Conger）表示：「許多消費型企業像是星巴克和麥當勞，都已經發布獲利預警，這無疑是個非常嚴峻的消費環境。」「這代表消費者儲蓄、他們對就業 和未來收入的信心被耗盡。」

這也使得本周即將出爐的一些大型零售業者財報，有可能會左右本周美股走勢。居家修繕業者家得寶（Home Depot）和零售業者沃爾瑪（Walmart）財報預定在周二和周四出爐，投資人將從中尋找有關日常消費狀況的更多證據。

康格說，如果消費支出疲軟，可能擴及消費領域的其他部分，「人們縮減各類支出，代表企業在研擬聘僱計畫時將縮減規模，進而影響到就業與收入。」