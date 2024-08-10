疫後穩定期掰了 4大轉變使全球市場進入波動加劇期

本周賣壓席捲全球股市，標誌著疫後市況平穩期告一段落，美國經濟、企業盈餘、全球利率和政治情勢丕變正形成四股壓力，把市場推入一段變化莫測的波動期。美聯社

本周賣壓席捲全球股市，標誌著疫後市況平穩期告一段落，美國經濟、企業盈餘、全球利率 和政治情勢丕變正形成四股壓力，把市場推入一段變化莫測的波動期。

上周五美國7月非農就業新增人數不如預期，失業率意外攀升，讓期待經濟軟著陸的市場為之駭然。本周一（5日）亞股開盤賣壓便急湧，加上日本銀行（央行）意外升息 加速「日圓利差交易」平倉，東京股價崩跌，隨後美股「恐慌指數」（VIX）飆上65，是2020年新冠疫情爆發和2008年金融海嘯嚴峻刻僅見的水準。

分析師指出，這回全球股市賣壓之快之猛，令人聯想起2008年全球金融海嘯，只是沒有系統性風險疑慮。投資 部位集中在一小撮熱門標的（例如美國「七大巨頭」科技股）、追蹤市場動能的演算法（algorithm）交易興起，在盤勢下殺時為跌勢推波助瀾，都讓情勢一發不可收拾。

全球股票不分青紅皂白跌成一片，到5日收盤，MSCI AC世界指數（ACWI）將近90%的成分股都下跌。人工智慧（AI）熱門股輝達（Nvidia）市值在幾分鐘內就蒸發約4,000億美元。

才沒幾天，全球市場又恢復平靜，先前的風暴似乎船過水無痕。到9日收盤，ACWI和美股史坦普500指數周線幾乎持平，回到原點。

四股壓力使全球市場大環境丕變

然而，金融時報報導，本周的事件凸顯出，全球市場背後的大環境已起了重大變化。從美國經濟、企業盈餘、全球利率到政治局勢，來自四面八方的壓力日增，預告疫後穩定時期的落幕，以及波動期的開始。

美國經濟成長顯然開始下滑，就業市場顯露疲態，第2季企業財報季不斷傳出消費者縮減開支的警訊。投資人開始正視大型科技公司砸大錢投資AI，目前為止投資回報卻乏善可陳的問題。

日銀7月31日意外升息，也讓投資人措手不及。日銀其實3月就終結負利率、開始升息，只是市場沒料到再次升息來得這麼快。日圓兌美元匯價急升，引爆日圓利差交易平倉潮，拖累世界各地用日圓融資買進的資產紛紛暴跌。這波市場大地震，可謂給疫後便宜資金鼓勵輕鬆套利畫下句點。

美國聯準會（Fed）2022年展開升息循環，被視為揮別低利率壓低波動並鼓勵投資風險性資產的時代；但在全球化市場，投資無需受本國利率拘束。但隨著日本這個全球最後一個便宜資金國度的央行也終於緩緩升息，另一股壓抑長期波動率的力量也沒了。

同時，全球政治局勢也變得更詭譎多變，中東地緣政治緊張情勢升高，美國副總統賀錦麗正式獲民主黨提名與川普問鼎白宮，使11月美國總統大選結果更難逆料。

這四股力量合起來會造成多大衝擊，尚難評估，但可確定的是，過去18個月來股市穩定上漲的時期將一去不復返。GTS分析師莫非說：「從交易員觀點來看，我們覺得，市場波動勢必再起。」

據花旗銀行分析，未來數周，一些事件可能導致市場劇烈震盪。選擇權市場價格顯示，交易員預估，通膨數據發布、下一份非農就業報告出爐、傑克森洞全球央行年會，以及輝達第2季財報揭曉時，美股史坦普500指數單日波動幅度可能多達1.5%。