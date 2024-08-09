多數經濟學家與華爾街唱反調 認為Fed下月只會降息1碼

彭博調查顯示，多數經濟學家認為，Fed下月會議只會降息1碼，而非部分華爾街銀行認為的會大降息。 美聯社

最新調查顯示，多數經濟學家認為，美國聯準會（Fed）在9月決策會議上只會降息 1碼，與部分華爾街 大銀行所預測的會一口氣大降2碼有所不同。

根據彭博在8月6日至8日對51位經濟學家的調查，近五分之四的受訪者預測，Fed將在9月的會議上把利率降1碼，至5%～5.25%區間，其餘經濟學家多半預測會做更大幅的降息。此外，中位數預測顯示，Fed只有10%機率會罕見地在例行會議前宣布降息。

在日前發布比預期疲軟的7月就業 報告後，包括摩根大通和花旗集團在內的部分華爾街大銀行已改變預測，認為Fed將在下個月降息2碼。期貨投資人也預估今年底前將降息4碼，並且將從下個月降息2碼開始。

不過，同一時間，Fed決策官員卻是反對採取積極動作的必要性。包括主席鮑爾在內的Fed官員們表示，如今更加重視他們對「充分就業」的使命，並持續努力將通膨降到其2%目標。

只是今年有投票權的波士頓聯準銀行總裁柯林斯，在普羅維登斯日報（The Providence Journal）9日出刊的訪問中表示，如果通膨繼續在勞動市場強勁之際維持下滑路線，Fed可能很快就會開始降息。

她說：「如果數據持續如我預期的方式變動，我相信政策將會很快就進行調整和寬鬆。」她並表示，即使最新就業數據比預期疲軟，美國就業市場仍然依舊強勁。

柯林斯表示，她預期利率將在未來幾年變得更低，但她拒絕更精確描述她對時機點和寬鬆步伐的預期。

她說：「我們在9月會議之前還有許多數據，我不想在那之前多說什麼。經濟正在以我認為應能維持勞動市場強勁的步伐成長。」