日圓套利交易規模有多大？這家研究機構給出驚人數字

日圓套利交易平倉被認為是造成周一全球股災的主因之一，根據TS Lombard估計，這類交易的規模約有1.1兆美元。路透

日圓套利交易（carry trade）的大規模平倉，被認為加劇了本周一全球股市暴跌的主因之一，但這類交易一開始有多大？還有多少可能還沒平倉？

過去幾天市場策略師一直試圖為這些問題找出明確的答案，包括法國興業銀行朱克斯（Kit Juckes）在內的外匯策略師本周稍早表示，由於借款本質上不透明，沒有人確切知道套利交易的規模有多大。

摩根大通（小摩）全球外匯策略聯席主管Arindam Sandilya周二則表示，套利交易的平倉已完成一半。之後小摩的策略師群在給寫客戶的報告中表示，75%的套利交易已經被平倉。

TS Lombard的經濟學家團隊估計，過去18個月左右累積的交易總規模，可能高達1.1兆美元。他們表示，這筆金額相當於自2022年底以來外國投資人在日本 附買回協議和證券 借貸市場的所有短期借款，還包括日本買家購買的所有外國證券，假設這些交易是透過借入的日圓融資。

這個數字代表了一個上限，但從日本證券交易商進行短期借款的外國投資人，占這個總數的大部分，這強烈顯示，大部分（即使不是全部）金額都是用來從事套利交易。

日本央行副總裁內田真一7日發表的鴿派言論，協助穩定了日圓匯率 ，周三、周四日圓匯率已回貶至147日圓兌1美元。儘管如此，交易的龐大規模可能意味著其中很大一部分仍須平倉。

TSLombard 團隊表示：「日本央行的鴿派言論受歡迎，但平倉似乎還不太可能結束。」