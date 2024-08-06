股債情勢逆轉 先鋒：美債未來10年投資報酬勝美股

美國股市近日來跌勢慘烈，投資界巨人先鋒集團（Vanguard）大膽宣稱，投資人可能已初步嚐到未來十年美股報酬不如美債的滋味。（路透）

美國股市近日來跌勢慘烈，投資 界巨人先鋒集團（Vanguard）大膽宣稱，投資人可能已初步嚐到未來十年美股報酬不如美債的滋味。

美股標普500指數5日收盤暴跌3%，反映唯恐美國經濟瀕臨衰退的疑雲罩頂。儘管標普500指數過去12個月來報酬率仍有20%，但股價看來已巍巍顫顫。

美股、美債後市強弱易位

先鋒指出，美股現在價位已高，未來數年可能欲振乏力；對照下，未來十年，債券 投資報酬將超車股票。

道瓊社報導，先鋒經濟學家Kevin Khang說，美股近年來漲幅可觀是拜大型科技公司獲利豐厚之賜，但現在這些科技巨型股的估值「相當牽強」。至於美債，在聯準會（Fed）大幅提高利率後，投資報酬看來是多年來最佳，比股票更有吸引力。

先鋒最近預測，未來十年，美股年報酬率約3.4%至5.4%。對照下，根據先鋒上月發布的年中展望報告，未來十年美債年報酬率可達4.6%至5.6%。

巴隆周刊（Barron's）指出，宣稱債券在未來十年投資報酬將贏股票，不啻是大膽的預言，對長期依循經時間驗證投資規則的先鋒集團來說，尤其是如此。股票波動率雖比債券劇烈，但過去百年來平均報酬率約10.2%，大約是債券平均報酬率的兩倍。

美股本益比已高得牽強

Khang指出，贊鋒對美股看法較遲疑，大致是因為本益比的關係，標普500過去十年平均本益比約19倍，但現在已躍上25倍。先鋒認為，股市終究會返回常軌，那顯示未來股票報酬率可能從絢爛回歸平淡。

他認為，目前美國股價仍高，是靠「七大巨頭」盈餘成長超強撐起；儘管這些公司規模巨大，近幾年來獲利仍呈現二位數成長。這七家公司包括輝達（Nvidia）、蘋果、微軟、Google母公司Alphabet、亞馬遜、特斯拉和臉書母公司Meta。

然而，這種急馳的成長步調不可能持續下去。他指出，縱使這些公司證明有能力給經濟帶來脫胎換骨的轉變，他們的獲力成長動能也終會減弱。不信？看歷史前例便知，從1920年代驅動電氣化的公司、到1960年代的「漂亮50」（Nifty Fifty）、再到達康泡沫年代盛極一時的網路股，盛極而衰的前例比比皆是。

債券投資人否極泰來

反觀債券投資人，已熬過這幾年艱困的市況。在2022年至2023年美國聯準會（Fed）大幅升息抗通膨期間，債券行情滲澹，走向相反的殖利率 節節升高。如今，債券不僅提供吸引人的殖利率，還可望搭上Fed預料9月啟動降息循環的順風車大漲一波。

Khang說，先鋒預估未來十年美債年報酬率約5%，是根據10年期美債殖利率現已降到4%以下，再加上大約1個百分點的風險溢價，而算出的結果。

先鋒中期公司債指數基金標榜目前殖利率達5.1%，平均存續期7.4年--顯示投資人願意把今天的高利率鎖住，一直到至少2030年代。