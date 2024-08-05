日圓狂升五天後開盤回貶 對美元貶幅擴大至1%

(路透)

日圓兌美元匯率今天在開盤後止升回貶，貶幅擴大至1%，此前日圓已連續升值五天，周一盤中升幅還超過3%，急升至七個月最高。

在台灣時間6日上午接近8時左右，日圓兌美元匯率貶值1%至145.74日圓兌1美元。這逆轉了日圓在5日收盤強勁升值1.6%的走勢。

彭博資訊指出，日圓止升回貶，是因為預期日本 股市在周一大跌後反彈。

美元指數周二下滑0.46%，至102.68，稍早一度觸及102.15的1月12日以來最低。

歐元兌美元周二升值0.38% 至1.0952美元，稍早觸及1.1009美元的1月2日以來最高。

ForexLive首席貨幣 分析師Adam Button表示：「當你把視野放大並縱觀全局時，每當市場出現危機時，就會發現槓桿太高，每個人都擠在同一種交易中。」

日圓近期急升的原因是交易員積極平倉套利交易。在套利交易中，投資 者從日本或瑞士等低利率經濟體借入資金，轉而投資其他地方的高收益資產，在近年來很受歡迎。

Adam Button表示：「每當出現問題時，投資者都會匆忙離場，以至於在市場上掀起驚人的波瀾，蔓延到相關市場。在平倉之前，你永遠不知道有多少資金堆積在套利交易中。」

Monex的Given表示：「日本股市在亞洲交易時段遭拋售令市場大為震驚，再加上日圓急升，我們可能正看到許多人一直擔心的恐慌螺旋。」

與此同時，另一種受歡迎的套利交易融資貨幣瑞郎兌美元升值0.83%，報0.85瑞郎。這一傳統避險貨幣也接近七個月最高。

受投資者避險情緒影響，墨西哥披索兌美元周一連續第三天下跌。美元兌披索上漲 1.64%，至 19.48披索。

加密貨幣方面，比特幣和以太幣一度觸及數月最低，投資者急於出脫風險資產。比特幣盤尾下跌15.11%，至 53,094美元，創2022年11月以來的最大單日跌幅。以太幣盤尾下跌21.25%，報2,374.70美元。