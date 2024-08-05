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美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

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美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

編譯陳苓／綜合外電
5日美股開盤四大指數盡墨，道瓊工業指數更大跌逾1,000點。美聯社
5日美股開盤四大指數盡墨，道瓊工業指數更大跌逾1,000點。美聯社

美國7月就業數據遜於預期，對美國經濟將陷入衰退的恐懼，引爆全球市場股災。外界也擔心聯準會（Fed）降息速度過慢，可能難以避免經濟趨緩，美股四大指數5日早盤盡墨，道瓊工業指數開盤更大跌逾1,000點，隨後跌幅稍微縮小。

標普500指數跌2.5%，那斯達克綜合指數跌3%，費城半導體指數跌1.6%。台積電ADR重挫4%。

恐慌指數VIX升至55，為2020年疫情初期以來新高。

先前火熱的人工智慧（AI）股，持續遭到減碼，輝達（Nvidia）早盤暴跌5%，特斯拉、美超微（Super Micro）均摔3%以上。而股神巴菲特旗下的波克夏公司，將蘋果持股減半，也讓蘋果大跌4%。

對美國經濟趨緩的憂慮加劇，交易員加碼賭注Fed將緊急降息相助。對Fed利率預期較敏感的美國2年期公債殖利率，稍早一度大跌至3.691%，觸及去年5月來新低，10年期公債殖利率早先也跌至一年低點的3.678%。美債殖利率與價格呈反向走勢。

高盛集團經濟學家預測，美國未來一年經濟衰退的機率為25%，高於先前估計的15%，但指出風險有限，整體經濟看來依舊不錯。

Pictet資產管理公司的顧問丹比克指出，市場出現恐慌式的過度反應，大致是非理性的，經濟雖然轉壞，但退一步來說，沒有令人太苦惱的消息。

殖利率 降息 波克夏

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