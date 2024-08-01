美債漲勢能持續到年底嗎？專家：緊盯2大發展

美國財政部。路透

美國公債價格已連漲三個月，走向相反的殖利率 則下滑，2年期、10年期、30年期美債殖利率都從4月高峰全面滑落，讓債券投資 人終於破涕為笑。但美債漲勢能否延續到年底，取決於兩大變數。

MarketWatch報導，美國公債7月連續第三個月上漲，使2年期及10年期殖利率從4月下旬觸及的2024年高峰回落超過50個基點，30年期殖利率同時期降幅也深達44.9個基點。

殖利率回落主因：通膨降溫使Fed降息 在望

分析師指出，美債這波漲勢反映投資人樂觀預期，美國終於制伏逾40年來最猛的一波通膨，使公債的投資吸引力增強。

通膨顧慮減輕，從5年期和10年期抗通膨債券（TIPS）殖利率下滑，也可見一斑。5年期和10年期TIPS殖利率如今都跌破2%，降到4月初和3月底以來最低水準。同時，30年期TIPS殖利率降至2.149%，是大約兩周來最低。

紐約FHN金融公司總經策略師康柏諾爾指出，7月11日是市場氣氛重要轉折點，當天公布的美國6月消費者物價指數（CPI）連續第二個月捎來通膨降溫的好消息。

康柏諾爾說：「投資人更確信最糟情況已過。而且，通膨走低將提升美國公債價值，因為那意味聯準會（Fed）更能放手鬆綁貨幣政策。人們已重拾年初時展現的信心。」

年底前須關注兩大焦點：Fed和選舉

接下來，債市投資人必須密切關注的問題是：Fed能否引導經濟「軟著陸」並且避免衰退，或者經濟成長和通膨將背道而馳？聯邦資金期貨交易員目前普遍預估，Fed年底前可望累計降息3碼（0.75個百分點）。

此外，債市交易員也將觀察11月5日美國總統大選前的最新情勢發展。

自7月初以來，選舉相關顧慮已開始發酵。現任美國總統拜登在6月底總統大選辯論會上表現荒腔走板，前總統川普遇刺但逃過一劫後聲勢大振，一度使美債殖利率竄升，反映市場對川普減稅、關稅政策助燃通膨的疑慮。況且，在選舉年，無論是共和黨或民主黨都不會強調財政自律。

不過，美國財政部本周的兩項宣布，已協助減輕市場對公債發行量擴增、打壓價格的憂慮。財政部先是在周一大幅下修第3季預估舉債金額，從三個月前估計的逾千億美元降至7,400億美元；緊接著在周三表示，「至少未來幾季」都不打算擴大發債。

康柏諾爾指出，投資人因此得知，美國聯邦政府擴大發債是「更遙遠未來」的事，讓長期公債投資人暫時鬆了口氣。

康柏諾爾說，年底前美國公債市場將聚焦「Fed和政治」。他預期，隨著11月5日選舉日期愈來愈近，債市交易員對政治局勢變化的反應可能更強烈，同時也將觀望Fed是否果如市場預期降息3碼。