我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚 俄將釋放華爾街日報記者、 前陸戰隊員等人

奧運網球／惜敗捷克 謝淑薇曹家宜無緣4強

美債漲勢能持續到年底嗎？專家：緊盯2大發展

編譯湯淑君／綜合外電
美國財政部。路透
美國財政部。路透

美國公債價格已連漲三個月，走向相反的殖利率則下滑，2年期、10年期、30年期美債殖利率都從4月高峰全面滑落，讓債券投資人終於破涕為笑。但美債漲勢能否延續到年底，取決於兩大變數。

MarketWatch報導，美國公債7月連續第三個月上漲，使2年期及10年期殖利率從4月下旬觸及的2024年高峰回落超過50個基點，30年期殖利率同時期降幅也深達44.9個基點。

殖利率回落主因：通膨降溫使Fed降息在望

分析師指出，美債這波漲勢反映投資人樂觀預期，美國終於制伏逾40年來最猛的一波通膨，使公債的投資吸引力增強。

通膨顧慮減輕，從5年期和10年期抗通膨債券（TIPS）殖利率下滑，也可見一斑。5年期和10年期TIPS殖利率如今都跌破2%，降到4月初和3月底以來最低水準。同時，30年期TIPS殖利率降至2.149%，是大約兩周來最低。

紐約FHN金融公司總經策略師康柏諾爾指出，7月11日是市場氣氛重要轉折點，當天公布的美國6月消費者物價指數（CPI）連續第二個月捎來通膨降溫的好消息。

康柏諾爾說：「投資人更確信最糟情況已過。而且，通膨走低將提升美國公債價值，因為那意味聯準會（Fed）更能放手鬆綁貨幣政策。人們已重拾年初時展現的信心。」

年底前須關注兩大焦點：Fed和選舉

接下來，債市投資人必須密切關注的問題是：Fed能否引導經濟「軟著陸」並且避免衰退，或者經濟成長和通膨將背道而馳？聯邦資金期貨交易員目前普遍預估，Fed年底前可望累計降息3碼（0.75個百分點）。

此外，債市交易員也將觀察11月5日美國總統大選前的最新情勢發展。

自7月初以來，選舉相關顧慮已開始發酵。現任美國總統拜登在6月底總統大選辯論會上表現荒腔走板，前總統川普遇刺但逃過一劫後聲勢大振，一度使美債殖利率竄升，反映市場對川普減稅、關稅政策助燃通膨的疑慮。況且，在選舉年，無論是共和黨或民主黨都不會強調財政自律。

不過，美國財政部本周的兩項宣布，已協助減輕市場對公債發行量擴增、打壓價格的憂慮。財政部先是在周一大幅下修第3季預估舉債金額，從三個月前估計的逾千億美元降至7,400億美元；緊接著在周三表示，「至少未來幾季」都不打算擴大發債。

康柏諾爾指出，投資人因此得知，美國聯邦政府擴大發債是「更遙遠未來」的事，讓長期公債投資人暫時鬆了口氣。

康柏諾爾說，年底前美國公債市場將聚焦「Fed和政治」。他預期，隨著11月5日選舉日期愈來愈近，債市交易員對政治局勢變化的反應可能更強烈，同時也將觀望Fed是否果如市場預期降息3碼。

殖利率 投資 降息

上一則

9月降息有望 美公債反彈 連三月走高 創三年來最長連漲

延伸閱讀

9月降息有望 美公債反彈 連三月走高 創三年來最長連漲

9月降息有望 美公債反彈 連三月走高 創三年來最長連漲
美國擬擴大晶片設備銷售中國禁令 台灣受影響 日韓荷蘭豁免

美國擬擴大晶片設備銷售中國禁令 台灣受影響 日韓荷蘭豁免
Fed稱通膨就業數據「正接近目標」最快9月降息

Fed稱通膨就業數據「正接近目標」最快9月降息
聯準會利率連8凍 暗示通膨正趨近目標 為降息開大門

聯準會利率連8凍 暗示通膨正趨近目標 為降息開大門

熱門新聞

英國已摔出前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。台灣則超車英國，成為第11大製造國。（美聯社）

工業革命後首見...英國摔出十大製造國榜外 甚至落後台灣

2024-07-29 08:24
巴菲特的波克夏7月大賣美國銀行持股。 (美聯社)

分三批脫手 巴菲特7月賣了30億元美銀股票

2024-07-30 03:10
美國晶片類股賣壓難止，費城半導體指數25日收盤重挫2%，輝達（NVIDIA）股價也跌1.7%。路透

能低接NVIDIA等晶片股了嗎？分析師警告：當心接刀

2024-07-26 12:15
Google母公司Alphabet下跌5.04%，創1月31日下跌7.5%以來最大單日跌幅。路透

科技股財報拖累 史指那指創2022年來最糟單日表現

2024-07-24 16:52
速食餐飲霸主麥當勞第2季全球銷售額自2020年來首度出現下滑。(美聯社)

麥當勞漲到民眾吃不起 全球銷售額4年來首現下滑

2024-07-30 00:10
美股25日早盤科技股賣壓持續。(路透)

美科技股早盤陷頹勢 企業內部人賣股速度逾十年高

2024-07-25 10:25

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆
巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵

巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵
巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰

巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰