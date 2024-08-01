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波音Q2虧損14億元 61歲新執行長走馬上任

中央社／紐約31日綜合外電報導
波音公司公布第2季財報。（美聯社）
波音公司公布第2季財報。（美聯社）

美國航空巨擘波音公司（Boeing）今天公布第2季財報，稱公司在接連遭逢營運問題後蒙受巨大損失，同時宣布邀任在航太業閱歷深厚的歐特柏格出任下一任執行長。

中央社引述法新社報導，64歲的歐特柏格（Robert "Kelly" Ortberg）過去曾協助領導航空通訊和電子供應商羅克韋爾柯林斯公司（Rockwell Collins），將其整合併入美國聯合技術公司（United Technologies）。

2020年，美國聯合技術公司與飛彈製造商雷神公司（Raytheon）合併組成雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp, RTX）。歐特柏格在2021年自RTX退休

歐特柏格是資歷豐富的航太工程師，是波音公司的外部人員。在部分航空業內人士看來，他符合勝任執行長各項關鍵條件。

他的任命將在8月8日生效。波音公司正試圖從一系列安全和品質控管問題中恢復，這些風波使波音公司受到更加嚴厲的審查。

這些困難立即且顯著反映在今天公布的第2季財報，相比一年前同期損失的1.49億美元，波音公司在今年第2季虧損14億美元。

航太 退休

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