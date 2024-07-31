鮑爾指9月可能降息 史指那指創2月來最佳表現

聯準會如預期維持利率不變，同時強調了對抗通膨的進展，美股收漲。隨著晶片股價格飆漲，交易員也紛紛重新湧入大型科技股。路透

聯準會 如預期維持利率 不變，同時強調了對抗通膨的進展，美股收漲。隨著晶片股價格飆漲，交易員也紛紛重新湧入大型科技股。

史坦普500指數上漲85.86點或1.58%收5522.3點；那斯達克指數上漲451.98點或2.64%收1萬7599.4點。這是這兩個指數自2月以來最佳單日表現。道瓊工業指數上漲99.46點或0.24%收4萬842.79點。

盤中道指一度上漲455.3點或1.1%。史指和那指在回吐漲幅之前分別上漲2.1%和3.2%。

聯準會主席鮑爾在記者會上表示，如果數據繼續讓聯準會相信通膨正在放緩，那麼他們可能已經準備好採取行動，「如果通過了這項測試，我們的政策利率可能會在9月的下次會議上盡快降低。」

聯邦公開市場委員會的會後聲明語氣略顯樂觀，表示近幾個月來，在使通膨接近2%的目標方面取得了進一步進展。

LPL首席經濟學家羅奇(Jeffrey Roach)在報告中表示，「聯準會利用今天的聲明讓市場為即將到來的降息 做好準備。隨著通膨率改善和失業率上升，聯準會可以降息，但仍將名目基金利率保持在通膨率之上。」「市場可能會對這種微妙的基調轉變做出積極的反應。」

稍早公布的就業數據也暗示經濟放緩，並支持聯準會降低通膨的努力。根據最新的ADP報告，隨著工資成長速度降至3年來的最低點，7月私人就業成長進一步放緩。

大型科技股捲土重來。輝達上漲12.9%，收復本月部分跌幅，創2月22日以來的最佳單日表現。這家晶片製造商股價飆升主受同業AMD優於預期的財報刺激半導體領域所致。蘋果、Meta Platform和亞馬遜等其他科技股也走高。然而，由於令人失望的雲端收入，微軟下跌1.08%。

波音公司在宣布新任執行長後上漲2%。這家航空航太公司財報也顯示，第2季虧損超出預期，營收也令人失望。與此同時，Humana在發布疲弱財測後下跌10.56%。

即使科技股出現復甦，那指7月仍出現虧損，下跌0.8%。史指本月上漲1.1%，道指上漲4.4%，創12月以來最佳單月漲幅。

羅素2000指數盤中短暫觸及2300點。雖從高點回落，但仍上漲0.51%。

SS&C ALPS Advisors首席ETF策略師百歐齊(Paul Baiocchi)表示：「今天羅素2000指數的盤中走勢顯示，該指數在聯準會會後和新聞發布會期間出現了最劇烈的上漲。」

他補充指出，小型股、尤其是小型銀行股，是「市場受惠降息預期和最終執行降息中最多的領域」。

本月史指各類股之間差異很大，科技股表現落後，本月從防禦性到周期性再到大宗商品等所有產業都出現上漲。

從羅素2000指數7月的巨大表現來看，漲勢已擴展到科技以外的領域。小型股指數本月上漲11.05%；與史指之間10個百分點的差距也是羅素2000指數自2000年2月以來單月最大表現。

羅素2000的這種出色表現極為罕見。過去只有兩次幅度大於或等於本月的例子：2000年2月高出18個百分點和1992年1月高出10個百分點。

波音公司執行長的變動贏得了華爾街的讚揚。

摩根史坦利分析師利瓦格(Kristine Liwag)在給客戶的報告中表示，選擇奧特伯格(Kelly Ortberg)取代卡爾霍恩(Dave Calhoun)應該對該股有利。

他指出，「投資人歷來對奧特伯格在Rockwell Collins服務期間抱持著正面的印象。Rockwell Collins被視為一家運作穩健的公司，具有穩定的獲利能力和現金產生能力。預計這一消息將受到市場的積極歡迎。」

利瓦格並不是唯一對人選表達信心的分析師。Benchmark的蘇利文(Josh Sullivan)將奧特伯格描述為「航太界知名且受人尊敬的人物」。美國商銀的艾潑斯坦(Ronald Epstein)宣稱這位新領導人是一位「非常有能力的高管，對營運、商業航太業務和國防業務有深入的了解」。