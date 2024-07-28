Fed傳聲筒：本周將預告9月降息在望 務求經濟軟著陸

Fed主席鮑爾本周會在太早或太遲降息的取捨之間做一了斷：支持寧早勿遲。(歐新社)

聯準會（Fed）本周開會將是今年來最重要的一場決策會議。今年四次會議中，每次開會都說降息 問題是以後的事。不過，有Fed傳聲筒之譽的華爾街日報記者提米羅斯指出，官員這次會預告，下次在9月的開會非常可能降息。

因此，在台北時間周四凌晨的會後記者會上，Fed主席鮑爾 會在太早或太遲降息的取捨之間做一了斷：支持寧早勿遲。

提米羅斯指出，儘管降息的理由越來越多，但Fed本周不太可能降息，因為過去通膨數據不斷爆出意外，官員希望在首次降息之前，能有更多證據證明通膨確實正在降溫。

不過，官員也怕耽擱太久，錯失經濟軟著陸的機會。鮑爾本月在國會作證時表示，將通膨降至聯準會2%的目標，同時維持良性的勞動市場，「是我夜不成眠的頭號問題」。

在最近一次訪談中，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，7月降息並不合適，他說官員會在7月和9月之間「知道很多」，並指出最近經濟景氣紮實。但他也說，如何「以減少政策限制性的方法來降低利率 」，是接下來某個時點該做的決定。

提米羅斯說，Fed準備降息反映了三個因素：通膨方面的好消息、勞動市場降溫的跡象，以及估算讓通膨持續過高和導致不必要經濟疲弱這兩種風險之間出現變化。

有些官員已經預告他們可能會用來說服其他同僚降息的論點。芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比在一次受訪時說：「我們設定這個利率時，通膨超過4%，而現在的通膨是2.5%。這表示著自從維持這個利率以來，我們已經緊縮不少。」「光只是想盡量保持保持這麼緊縮的政策，但在我看來，目前經濟已非過熱。」

儘管如此，舊金山聯準銀行總裁戴利在內更多決策者表示，他們認為可以再多等一段時間。儘管最近的通膨數據有所改善，「我們還未達到價格穩定，」戴利本月在一場會議上說，歷史警告我們不要「在不需要緊急行動時採取預防性或緊急行動」。